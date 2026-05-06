Münchner Brauerei expandiert: Hier gibt's bald neue Stehausschänke

Das Stehausschank-Prinzip wandert über die Münchner Stadtgrenze hinaus: Und Giesinger Bräu prüft weitere Möglichkeiten in München, Bayern sowie perspektivisch auch in weiteren Städten Deutschlands.

Giesinger Bräu eröffnete kürzlich zwei neue Stehausschänke in München und Umgebung (hier der Stehausschank Viktualienmarkt) und geht mit dem Start in Augsburg erstmals über den Großraum München hinaus.

Mitte April hatte erst der Stehausschank am Rotkreuzplatz in Neuhausen geöffnet, jetzt geht Giesinger Bräu mit seinem Konzept erstmals an Standorte außerhalb Münchens an den Start.

Stehausschänke von Giesinger Bräu: "Besondere Meilensteine" in Augsburg und Haar

"Ein Stehausschank funktioniert am besten, wenn die Menschen unser Bier bereits kennen oder es vor Ort auch kaufen können. Ausschank und Handel gehören für uns zusammen. Deshalb schauen wir uns neue Städte sehr genau an", wird Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer der Münchner Brauerei in der Mitteilung zitiert.

Aktuell gibt es in München und Umgebung neun Stehausschänke – mit Augsburg und Haar folgen jetzt "besondere Meilensteine", heißt es: Der Stehausschank in

Haar (Landkreis München. Münchener Straße 32, ehemals Ruffs Burger) hat seit dem 15. April geöffnet, in Augsburg (Maximilianstraße 49, aktuell noch Café Bricks) geht es vermutlich am 1. Juli los.

"Stehausschänke sind ein Weg, Giesinger dorthin zu bringen, wo das Leben stattfindet"

Giesinger Bräu prüft den Angaben zufolge weitere Möglichkeiten in München, Bayern sowie perspektivisch auch in weiteren Städten Deutschlands. Mit den Stehausschänken interpretierte man eine traditionsreiche Münchner Form des Bierausschanks zeitgemäß neu. Entscheidend seien dabei "zentrale urbane Lagen", eine passende Nachbarschaft, wirtschaftliche Tragfähigkeit und eine gute regionale Versorgung mit Giesinger Bier.

Neue Standorte außerhalb Münchens kämen in erster Linie dort infrage, wo Giesinger Bräu bereits im Handel präsent sei oder verlässlich verfügbar gemacht werden könne. Steffen Marx: "Unsere Stehausschänke sind ein Weg, Giesinger dorthin zu bringen, wo das Leben stattfindet – auf Plätzen, an Ecken, in gewachsenen Viertel. Dort kommen wir direkt mit den Leuten ins Gespräch. Diese Nähe ist für uns als Brauerei zum Anfassen enorm wichtig."

Stehausschank Haar, Münchener Straße 32, 85540 Haar, Öffnungszeiten: Mo-Do 17 Uhr bis 23 Uhr, Fr/Sa 12 Uhr bis 0 Uhr, So 17 Uhr bis 23 Uhr