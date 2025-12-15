Münchner begrapscht Frau in Club und rastet dann völlig aus

Ein 31-Jähriger aus München hat in der Nacht auf Sonntag im Feierwerk eine Frau (27) aus der Nähe von Rosenheim mehrmals an den Hintern gefasst. Sie bat einen Mann (39) vom Sicherheitsdienst um Hilfe. Der Gast weigerte sich, zu gehen, und schlug dem 39-Jährigen ins Gesicht.

Ein 31-Jähriger aus München hat in der Nacht auf Sonntag im Feierwerk eine 27 Jahre alte Frau aus der Nähe von Rosenheim im Feierwerk in München-Sendling in der Nacht auf Sonntag mehrmals an den Hintern gefasst.

Die 27-Jährige bat daraufhin einen Mann (31) vom Sicherheitsdienst des Clubs um Hilfe.

Sicherheitsmitarbeiter erhält Schlag ins Gesicht

Als der Sicherheitsdienst den 31-Jährigen aus der Diskothek werfen wollte, schlug der Münchner einem der Sicherheitskräfte, einem 39-Jährigen aus München, mit der Faust ins Gesicht. Der 39-Jährige wurde durch den Schlag nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Mann musste aber nicht medizinisch behandelt werden.

Grapscher schlägt und tritt um sich

Der Sicherheitsdienst fixierte den 31-Jährigen. Glücklicherweise war eine Polizeistreife ganz in der Nähe des Feierwerks. Als die Polizisten den 31-Jährigen abführen wollten, griff er die Polizeibeamten an. Er trat und schlug um sich, so ein Polizeisprecher. Der Angreifer konnte unter Kontrolle gebracht und gefesselt werden. Ein Polizeibeamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen, war jedoch weiter dienstfähig.

Ein Alkotest ergab 1,6 Promille bei dem Münchner

Im Anschluss nahmen die Polizeibeamten den 31-Jährigen aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und Aggressivität bis zum nächsten Morgen auf einer Polizeidienststelle in Gewahrsam. Nach einer Anzeige wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurde er wieder entlassen. Ein Alkoholschnelltest ergab bei ihm einen Wert von 1,6 Promille im Blut. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 15 geführt.