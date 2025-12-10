Die beiden neuen Videotürme in der Schillerstraße bzw. Adolf-Kolping-Straße überführen zwei Straßenräuber. Die Polizei kann die beiden Verdächtige nur knapp eine Stunde nach der Tat bereits festnehmen. Beide Männer sind wegen einschlägiger Straftaten bereits der Polizei bekannt.

Eine der beiden Vidotürme an der Kreuzung der Schiller- und der Adolf-Kolpingstraße hat den Überfall aufgezeichnet.

Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg hat in der Nacht auf Mittwoch im Bahnhofsviertel an einem Bankautomaten in der Schillerstraße Geld abgehoben. Dabei wurde er von zwei Männern gegen 3.30 Uhr überfallen und ausgeraubt.

Täter bedrohen Verfolger mit Waffe

Einer der beiden mutmaßlichen Täter schnappte sich das Geld, anschließend liefen er und sein Komplize davon. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines benachbarten Lokals in der Schillerstraße wurde Zeuge. Er nahm die Verfolgung der 26 und 28 Jahre alten Männer auf. Einer der Flüchtenden zog daraufhin ein Messer und bedrohte damit den Securitymann. Der zog sich daraufhin zurück. Der überfallene 27-Jährige hatte unterdessen die Polizei informiert.

Kameratürme liefen gestochen scharfes Beweisvideo

Die beiden Tatverdächtigen konnten zunächst entkommen. Allerdings wurde der Überfall von einem der beiden neuaufgestellten Videotürme im Bahnhofsviertel aufgezeichnet. Mithilfe der Aufnahme konnten die beiden bereits polizeibekannten Männer aus Eritrea identifiziert werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der zweite Videoturm steht an der Adolf-Kolping-Straße in der Nähe des Mathäser-Kinos. © Hub

Erste Festnahme nach nur 50 Minuten

Nur knapp eine Stunde nach dem Überfall, gegen 4.20 Uhr, wurde der 28-Jährige in der Sonnenstraße von Polizisten festgenommen, um 4.35 Uhr der zweite Tatverdächtige (26) in der Senefelderstraße. Bei dem 26-Jährigen wurde kein Messer, dafür aber eine größere Schraube gefunden, die man in der Dunkelheit für eine Waffe halten könnte, so die Polizei. Das Bargeld konnte bei keinem der Tatverdächtigen aufgefunden werden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Beide Tatverdächtige wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Sie werden nun dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haft vorgeführt.

Der 27-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls werden vom Kommissariat 24 geführt.

Der zweite schnelle Fahndungserfolg innerhalb weniger Wochen

Erst Ende November hatten zwei Männer auf der Schillerstraße einen 24-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Die mutmaßlichen Täter waren dann in ein Hotel im Bahnhofsviertel geflohen. Die Kripo brauchte aufgrund der Bilder der Videotürme nicht lange, um die mutmaßlichen Täter zu identifizieren, aufzuspüren und im Hotel festzunehmen.