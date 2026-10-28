Der internationale Wegweiser "Worth a Journey" kürt eine Münchner Bäckerei zur besten in der Welt. Deren Chef wird am Dienstag von der Nachricht überrascht.

Drei deutsche Bäckereien sind unter den Top 10 des von "Worth a Journey" erstellten Rankings.

Drei Bäckereien unter den Top 10 befinden sich in Deutschland. An der Spitze des von "Worth a Journey" erstellten Rankings steht mit Julius Brantner Brothandwerk eine Münchner Bäckerei.

Julius Brantner Brothandwerk an der Spitze des Rankings

"Worth a Journey", beheimatet in der bayerischen Landeshauptstadt, charakterisiert sich selbst als "Wegweiser" und präsentiert Highlight-Listen unter anderem zu Bädern, Kaffeehäusern und Bibliotheken in aller Welt.

Die Bäckerei Julius Brantner Brothandwerk in München stehe für lang fermentierte Sauerteigbrote, Brötchen, Brezn und Gebäck, heißt es in der Begründung. Wechselnde saisonale Gebäckstücke zeichnen das Sortiment aus. Als Spezialitäten werden hier Sesam-Walnuss-Brot und Safran-Kardamom-Semmeln genannt.

Von Hand geschlungene Schwäbische Bio-Brezn

Meisterbäcker und Geschäftsinhaber Julius Brantner eröffnete 2019 seine erste Bio-Backstube, heute gibt es an den beiden Standorten in der Kreuzstraße 1 in der Altstadt und in der Nordendstraße 23 in Schwabing auch die von Hand geschlungenen Schwäbischen Bio-Brezn, bei denen der hauseigene Natursauerteig ebenfalls zum Einsatz kommt. Eine dritte Filiale gibt es in der Pariser Straße 38 in Haidhausen.

Meisterbäcker Julius Brantner von Nachricht "überrascht"

Die Macher von "Worth a Journey" weisen darauf hin, dass sich dort vor allem an den Wochenenden lange Warteschlangen bilden und das Angebot bis zum späten Vormittag ausverkauft sei. Es handle sich um einen reinen Laden, es gebe keine Sitzplätze.

Es werde traditionell mit Natursauerteig gearbeitet, denn dieser mache das Brot bekömmlich und halte es länger frisch, heißt es bei Julius Brantner Brothandwerk. © Kathrin Koschitzki

"Wir freuen uns extrem, in so einer illustren Liste auf Platz 1 zu landen und wurden heute selbst von dieser Nachricht überrascht", sagte Firmenchef Julius Brantner am Dienstag auf AZ-Anfrage: "Bei uns sind neben der langen Teigruhe und dem traditionellen Handwerk vor allem beste Bio-Zutaten die Basis für unsere hohe Qualität, daher ist diese Würdigung natürlich besonders schön."

Team lässt sich "beim Aufarbeiten und Backen auf die Finger schauen"

Der Clou: Der geneigte Kunde kann den Entstehungsprozess der Produkte live mitverfolgen, denn das Team werkelt sozusagen im Schaufenster.

Die 2022 in der Münchner Altstadt eröffnete transparente Bio-Backstube in der Kreuzstraße wird noch immer liebevoll "Brezelbackstube" genannt. © Kathrin Koschitzki

Brantner: "Durch große Glasfronten lassen wir uns beim Aufarbeiten und Backen auf die Finger schauen und haben den Anspruch, anderen nicht nur den höchsten Genuss, sondern auch die Wertschätzung für handwerkliches Arbeiten näherzubringen." Hinter seiner Bio-Bäckerei stehe zudem "ein passioniertes Team".

Auf den Plätzen zwei und drei des Rankings landeten die Bäckerei Domaselo im US-amerikanischen Miami und die Bäckerei Piekarnia Tradycyjna Klementowski im polnischen Konstantynów Łódzki.

Die Ränge fünf und sieben belegen in der Liste die Bäckerei Hinkel in der Düsseldorfer Altstadt mit ihrer jahrhundertelangen Geschichte und die seit 1906 tätige Bäckerei Siebert in Prenzlauer Berg in Berlin.