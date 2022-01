Münchner Architekt Sattler verlässt seine Firma

Sein Büro Allmann Sattler Wappner baute die Herz-Jesu-Kirche - nun verabschiedet sich der Geschäftsführer Amandus Samsoe Sattler.

München - Das Münchner Architekturbüro Allmann Sattler Wappner in der Nymphenburger Straße hat einen neuen Namen: Es nennt sich nun Allmannwappner GmbH. Firmengründer Amandus Samsøe Sattler ist nicht mehr Geschäftsführer, bleibt aber bis Ende 2022 als Partner im Unternehmen, wie eine Sprecherin der AZ bestätigte.

Neuausrichtung nach 30 Jahren

Das 1987 gegründete, international tätige Büro beschäftigt heute 120 Mitarbeiter. Die Umfirmierung wird mit einer Neuorganisation begründet. Die drei Gründer Markus Allmann, Amandus Samsøe Sattler und Ludwig Wappner hätten sich entschieden, die Führungs- und Gesellschaftsstruktur nach 30 Jahren der erfolgreichen Büroentwicklung und Zusammenarbeit neu auszurichten - für einen sukzessiven Übergang der Generationen.

Projekte von Neuhausen bis zum Marienplatz

Zu den Projekten des Architekturbüros gehören das Forum am Hirschgarten und die Wohnhochhäuser Friends am Hirschgarten, die Pasing Arcaden und die Pasinger Hofgärten, die Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen und das Hochhaus der Münchener Rück ("Am Münchner Tor") in der Parkstadt Schwabing. Außerdem die Neugestaltung der Passagen im Stachus-Untergeschoss und unter dem Marienplatz.