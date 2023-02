Münchner Ärztin in der Türkei: "Es bricht einem das Herz"

Anna Ertl (33) aus Oberhaching über Nachbeben und angsterfüllte Patienten.

Das Beben in der Türkei hat auch den Alltag von Anna Ertl (33) aus Oberhaching verändert: Das große Leid der Menschen hat die junge Ärztin so sehr berührt, dass sie mit der bayerischen Organisation Humedica aus Kaufbeuren vor rund einer Woche in die Türkei geflogen ist. Um zu helfen, anzupacken, ihren Beitrag zu leisten.

Die Humedica hilft durch medizinische Versorgung vor Ort

Zwei Wochen sind die tödlichen Erdstöße mit über 47.000 Toten in der Türkei und Syrien nun her: Wie ist die Situation in dem türkischen Notlager, in dem Humedica hilft? Wie Ertl der AZ schildert, haben sie und ihre Kollegen mittlerweile ein Behandlungszelt bezogen, in dem vier Ärzte gleichzeitig Patienten versorgen können.

Das sind nicht immer Verletzte durch die Wucht der Trümmer: Ertl berichtet von einem Patienten (47) mit "unheilbarem Darmkrebs" – und das mitten in den Wirren des Bebens. Er könne nicht mehr essen, müsse sich durchgehend erbrechen.

"Wir machen nun täglich Hausbesuche und geben Medikamente, um die Symptome zu lindern. Es bricht einem das Herz, den Patienten mit angsterfüllten Augen dieser unausweichlichen Situation – dem Tod – auf engstem Raum ins Auge blicken zu sehen."

"Die Beben wurden zuletzt stärker und häufiger"

Ein anderes Problem im Camp: "Die Zelte werden mit Holzöfen geheizt, was ein erhöhtes Risiko für eine Kohlenmonoxidvergiftung mit sich bringt." Darüber klärten die Helfer bei ihren Besuchen auf.

Ertl berichtet am Montag: "Auf der anderen Seite bebt die Erde weiter und die Beben wurden zuletzt stärker und häufiger. Vorletzte Nacht bebte die Erde so stark, dass wir schnellstmöglich mit unseren Notfallrucksäcken die Zimmer verließen." Sie fügt an: "Glücklicherweise dauerte das Nachbeben nur wenige Sekunden an. Man spürt die Macht von Mutter Erde."