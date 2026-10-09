AZ-Plus

Münchner (83) bei Tramunfall am Hauptbahnhof schwer verletzt

Der Senior wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Auch der Straßenbahnverkehr ist von dem Unfall betroffen. Was noch bekannt ist.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. (Symbolbild)
Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
München

Ein 83-Jähriger ist an der Straßenbahnhaltestelle "Hauptbahnhof Nord" in München mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Donnerstagmittag die Gleise überqueren, als eine Straßenbahn der Linie 17 in Richtung Amalienburgstraße in die Haltestelle einfuhr, wie die Polizei mitteilte.

Straßenbahnfahrer leitet noch Notbremsung ein

Trotz einer Notbremsung der Tram stieß der 83-Jährige mit dem Kopf gegen die rechte Vorderseite der Bahn und stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Die Gleise in Richtung Neuhausen waren für ca. eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei laufen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.