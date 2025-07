Die Täter sollen das Opfer mit einer Machete bedroht, getreten und dann in ein Auto gezerrt haben. Am Bankautomat muss der Münchner mehrere Tausend Euro abheben. Zwei der drei Tatverdächtigen sind gefasst.

Der 18-Jährige hatte sich mit Freunden in einer Grünanlage am Graf-Spee-Platz in Waldtrudering getroffen. Gegen 2 Uhr nachts am Donnerstag zerstreute sich die Gruppe, der 18-Jährige und ein 15-Jähriger blieben alleine zurück. Wenig später tauchte ein 16-Jähriger mit einer Machete in der Hand auf.

16-jähriger Intensivtäter mit über 100 Einträgen

Der Teenager ist als Intensivtäter im Polizeipräsidium bekannt. Er ist in der „Proper“-Datei erfasst, eingerichtet eigens für junge Kriminelle unter 21 Jahren, die mit besonders vielen oder schweren Straftaten aufgefallen sind. Der verdächtige 16-Jährige hat bereits mehr als 100 Einträge, teilte am Sonntag ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Der Jugendliche drohte damit, den 18-Jährigen zu töten. Er und sein 15 Jahre alter Komplize schlugen und traten das Opfer. Schließlich zerrten sie den 18-Jährigen nach Polizeiinformationen zu einem Auto, das in der Nähe parkte. Der bisher nicht identifizierte Fahrer chauffierte die Jugendlichen und den 18-Jährigen zu einem Bankautomaten. Dort musste der Münchner mehrere Tausend Euro abheben.

Auch die Mutter des Opfers droht er zu töten

Anschließend fuhren die drei Tatbeteiligten mit dem Opfer im Auto weiter zur Wohnung, in der der 18-Jährige und dessen Mutter leben. Der 16-Jährige setzte das Opfer mit der Machete erneut massiv unter Druck. Laut Polizei soll er zu dem 18-Jährigen gesagt haben, er solle den Mund halten, ansonsten werde er die Mutter auch noch töten. Der 16-Jährige durchsuchte das Zimmer des Münchners und nahm dabei verschiedene Wertgegenstände an sich. Anschließend verließ er die Wohnung. Er, der 15-Jährige und der bisher von der Polizei noch nicht identifizierte Fahrer des Autos flüchteten.

16-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der 18-Jährige verständigte den Polizeinotruf. Beamte durchsuchten am vergangenen Freitag die Wohnung der beiden verdächtigen Jugendlichen. Gegen beide ermittelt das Kommissariat K21 wegen Raubes. Der 16-Jährige kam vor den Ermittlungsrichter und sitzt inzwischen in U-Haft. Der 15-Jährige befindet sich unterdessen wieder auf freiem Fuß.