Rosa, türkis, lila: Die Münchentram, ein Klassiker, ist in neuen Farben zurück. Und fährt Sondertouren durch München, mit barrierefreiem Einstieg und einem Stadtführer an Bord, der München erklärt. Wann es wo losgeht – und wo es Tickets gibt.

Die bonbonfarbene "Münchentram": Ab kommendem Samstag fährt sie samstags, sonntags und feiertags Sondertouren durch München, mit einem Gästeführer an Bord.

Putzig schaut sie aus, so bonbonfarben – und ab dem Wochenende kann man mit der "Münchentram" auf eine sehr charmante Art auf Trambahnschienen die Stadt erkunden. Samt Stadtführer an Bord, der auf der einstündigen Tour ab dem Sendlinger Tor allerlei Kluges, Wissenswertes und auch Komisches über München erzählt. Die Route führt über Isartor, Maximilianeum, Marienplatz und Stachus nach Schwabing und wieder zurück.

Die "Stadtrundfahrt auf Schienen" gehört zum Jubiläumsprogramm der Münchner Trambahn, die dieses Jahr 150 Jahre alt wird. Dafür lässt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihren Stadtrundfahrts-Klassiker wieder aufleben.

So hat die frühere Münchentram ausgesehen, ein historisches Gefährt vom Typ M4 aus dem Jahr 1957, sie war ab 2002 im Einsatz, bis 2019. Dann wurde der Betrieb erst mal eingestellt. © Kerstin Groh

Historisches Gefährt von 1957

Manche werden sich erinnern, dass es eine Münchentram auch schon ab 2002 gegeben hat, damals war sie ein noch größerer Hingucker, weil sie als historisches Gefährt vom Typ M4 aus dem Jahr 1957 herumgefahren ist. Das hatte allerdings den Nachteil, dass die Trambahn – weil die Technik tief verbaut war – keine Niederflurwagen hatte, in die man auch mit einem Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl unkompliziert einsteigen konnte.

Die historische Münchentram drehte noch bis 2019 ihre Runden. Dann kam Corona und die Stadtrundfahrten auf der Schiene wurden eingestellt.

Im Advent noch Christkindltram, jetzt rosa-türkis-lila

Nach sechs Jahren Pause hat die MVG die Münchentram nun umgerüstet auf eine Tram vom Typ R2.2 aus den 1990er Jahren mit niedrigem Einstieg. Und optisch umgestaltet. Dafür ist die beliebte "Christkindltram" vom letzten Advent einfach in neuen Farben umfoliert worden und fährt nun mit einem rosa, einem türkisen und einem lilafarbenen Wagen herum. "Die Münchnerinnen und Münchner lieben ihre Tram", sagt Matthias Korte von der MVG, „eine Umfrage hat das ganz klar ergeben, es macht einfach mehr Spaß als U-Bahn oder Bus fahren.“

Stadtführer Christian Dechant erzählt in der Münchentram am Mikrofon Wissenswertes über München. © Ben Sagmeister

Wann fährt die Münchentram?

Los geht es kommenden Samstag, 23. Mai. Die Münchentram fährt den Sommer durch bis 4. Oktober. Jeden Samstag, Sonntag und Feiertag dreht sie vier Runden durch die Stadt. An Bord ist jeweils ein Stadtführer oder eine Stadtführerin des Münchner Anbieters "Spurwechsel". Wie Christian Dechant (59), der 1996 seine erste Tram-Stadtführung geleitet hat.

Wie sind die Abfahrtszeiten?

Ein- und Ausstieg ist an der Sonderhaltestelle Brunnenschleife am Sendlinger-Tor-Platz (in der Tramwendeschleife, direkt am sogenannten Warzenbrunnen). Abfahrten: 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr. Jede Runde dauert etwa 50 Minuten.

Wer sie nicht gleich an der Farbe erkennt: Es steht auch "Münchentram" auf der Anzeige. © Ben Sagmeister

Was kostet eine Rundfahrt?

Erwachsene zahlen 20 Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos. Ermäßigte Tickets für 10 Euro bekommen Kinder und Jugendliche von 6–17 Jahren, Schüler, Studenten, Senioren ab 65 Jahren und Personen mit Schwerbehindertenausweis (Begleitpersonen kostenlos).

Wie sieht die Route aus?

Die Tour startet am Sendlinger Tor, führt vorbei am Isartor, weiter zum Maximilianeum, über die Theatinerstraße zum Karlsplatz (Stachus), weiter nach Schwabing und wieder zurück zum Sendlinger Tor. Baustellenbedingt weicht die Route im Mai und im Juli leicht ab (Start und Ende am Wettersteinplatz; mehr Infos unter ).

Diese Stadtführer wechseln sich ab auf den Touren der Münchentram. Nur der Herr in historischer Schaffner-Uniform, Franz Bieser, ist kein Geschichtenerzähler, sondern ehrenamtlicher Mitarbeiter im Trambahnmuseum. © Ben Sagmeister

So läuft es ab

Die Münchentram steht etwa zehn Minuten vor der nächsten Abfahrt an der Einstiegshaltestelle bereit. Pro Fahrt gibt es rund 50 Plätze. Die sind nicht nummeriert, aber jeder, der ein Ticket hat, bekommt einen Sitzplatz. Während der Rundfahrt ist kein Ein- und Ausstieg möglich. Ein barrierefreier Einstieg ist möglich.

Wo gibt es Tickets?

Die MVG empfiehlt, Tickets online zu bestellen und zu bezahlen. Buchen kann man die unter: . Es gibt auch vor Ort Tickets, aber nur in begrenztem Umfang und nur für Fahrten am selben Geltungstag. Dort kann nur in bar bezahlt werden.

Übrigens: Trambahnliebhaber können sich jetzt schon einen Termin in den Kalender schreiben: Am 17. Oktober findet zum Jubiläum eine "große Tramparade" statt. Man kann dann etliche historische Trams (aus den Jahren 1901, 1911, 1944, 1957 und 1967) zusammen mit modernen Zügen bestaunen.