Münchens Stadtkämmerer sagt historisches Minus im Haushalt voraus

Kämmerer Christoph Frey hat am Montag über die Finanzlage der Stadt informiert. Die Corona-Krise sorgt für ein historisches Minus im städtischen Haushalt. Dennoch wird weiter kräftig investiert.

München - Es sind wenig erfreuliche Nachrichten, die Stadtkämmerer Christoph Frey am Montag zu vermelden hatte: Denn fürs kommende Jahr prognostiziert der Herr über die Finanzen ein historisches Minus im Finanzhaushalt. Auszahlungen von geschätzt 7,185 Milliarden Euro, stehen Einzahlungen von 6,636 Milliarden Euro gegenüber. Macht ein Minus von 549 Millionen Euro – so viel wie noch nie zuvor!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Hauptgrund für das Loch im Stadtsäckel ist natürlich die Corona-Krise. München sei noch nie dermaßen gebeutelt gewesen, sagte Frey am Montag. Es würde lange dauern, bis sich die Stadt wieder von den Folgen der Pandemie erholt habe. "Eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik ist also nicht nur 2021 angezeigt, sondern auch in den Folgejahren", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Christoph Frey ist seit November 2018 Münchens Stadtkämmerer. © Sigi Müller

Trotz des im Mai 2020 beschlossenen Haushaltssicherheitspakets, das ein Einsparvolumen von insgesamt 216 Millionen Euro beinhaltet, ist für die Stadt jetzt schon klar, dass mindestens noch im kommenden Jahr Unterstützung seitens des Freistaats und Bundes nötig ist. Hier ist in erster Linie die Rede von Gewerbesteuererstattungen.

Investitionen: Schulen und Kinderbetreuung haben Priorität

Trotz allem befindet sich das Investitionsvolumen weiterhin auf einem hohen Niveau – von 2020 bis 2024 sind knapp 8,9 Milliarden Euro angesetzt. Für Frey ein elementarer Schritt, "denn Investitionen sind wichtig für eine gute Infrastruktur der Stadt, stärken die örtliche Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze".

Der Neu- und Umbau von Schulen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen nimmt dabei mit 3,686 Milliarden Euro den größten Teil ein. Alleine im kommenden Jahr sind hier 727 Millionen Euro eingeplant. Der Wohnungsbau folgt mit 230 Millionen Euro im Jahr 2021, Klimaschutzprogramme (42 Mio. Euro) und der ÖPNV (27 Mio. Euro) stellen einen vergleichsweise geringen Anteil dar.