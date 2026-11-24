Das Sozialreferat in München plant ab 2028 massive Kürzungen, besonders in der Kinder- und Jugendarbeit. Einrichtungen wie die Glockenbachwerkstatt, das Rumfordschlössl oder The Tent schlagen Alarm, starten Petitionen und rufen zu Protesten auf – aus Angst vor Schließungen und gravierenden Folgen für Jugendliche.

Viele soziale Einrichtungen in München haben geschockt reagiert auf die Kürzungen, die die Stadt vergangene Woche angekündigt hat. Insgesamt sollen ab 2028 36 Millionen Euro gekürzt werden (AZ berichtete), so der Plan aus dem Sozialreferat. Den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit trifft es mit rund acht Millionen besonders hart.

"Das kam aus dem Nichts", sagt Matthias Weinzierl vom Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt in der Blumenstraße zur AZ. "Wir sind überhaupt nicht mit einbezogen worden. Transparent und fair ist etwas anderes."

Das Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt in der Blumenstraße ist einer der wenigen verbleibenden konsumfreien Orte in der Innenstadt. © Daniel von Loeper

In der Glockenbachwerkstatt gibt es einen Hort, Konzerte, Musikworkshops, Veranstaltungen, auch vieles in Kooperation mit der Stadt. Ein Ort für alle, mitten in der Stadt.

Kürzung der Stadt könnte noch mehr Einbußen bedeuten

Bei der Glockenbachwerkstatt streicht die Stadt Zuschüsse in der Höhe von 150.000 Euro, das sind rund 22 Prozent. Weil sie aber einen großen Teil ihrer Einnahmen selber erwirtschaftet, wird die Kürzung noch gröbere Auswirkungen haben, befürchtet Weinzierl. Man rechne eher mit tatsächlichen Einbußen von 40 Prozent, so eine grobe Rechnung.

Dabei läuft es eigentlich sehr gut: "Wir haben Vollauslastung, haben Programm an sechs Tagen in der Woche", so Weinzierl. "Es ist bitter, wenn man so beschnitten wird, ich bin ein bisschen sprachlos."

Doch nicht nur die Glockenbachwerkstatt kritisiert die angekündigten Kürzungen. Der Kreisjugendring (KJR) hat eine Social-Media-Kampagne unter dem Titel "Keine Orte, keine Chancen" gestartet und möchte damit "auf die entstehenden Ungerechtigkeiten sowie auf mögliche Folgen" aufmerksam machen, wie es heißt.

Schließungen könnten noch teurer werden

Werden solche Räume geschlossen, entstehen neue, potenziell sogar noch teurere Probleme bei den Münchner Jugendlichen: "Orientierungslosigkeit, fehlende Schutz- und Entlastungsräume, fehlende Selbstwirksamkeit und Demokratieerfahrungen, möglicherweise auch Delinquenz im öffentlichen Raum und ein Anstieg der Kosten in anderen Kinder- und Jugendhilfefeldern", so der KJR.

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Einzelne Einrichtungen wie das Rumfordschlössl im Englischen Garten oder The Tent haben Online-Petitionen gestartet, um sich gegen die drohende Schließung zu wehren (s. Kasten).

Für den kommenden Montag, 30. November, ist eine Demonstration gegen die Kürzungen im Sozialbereich angekündigt, organisiert von der Gewerkschaft Verdi, dem Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung.

Auch Weinzierl und seine Mitstreiter von der Glockenbachwerkstatt wollen mitdemonstrieren. "Die Glocke ist einer der letzten öffentlichen Räume in der Innenstadt ohne Konsumzwang", sagt er zur AZ. "Da gibt es nicht mehr viel."

Die Kritik der sozialen Einrichtungen an den Kürzungsplänen der Stadt kam rasch, laut und heftig auf. Von einem aufwendigen und intensiven Prozess, der mit den sozialen Trägern abgestimmt war, wie die Stadt es darstellte, scheint nicht mehr viel übrig zu sein.

Die Stadt plant auch, die Zuschüsse zum Rumfordschlössl im Englischen Garten zu streichen. Die Einrichtung des Kreisjugendrings hat die Schwerpunkte Umweltbildung, Naturerfahrung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) für Kinder von 6 bis 12 Jahren sowie Schulklassen (1. bis 6. Jahrgangsstufe). © privat

Derweil drängt die Zeit: Nur zwei Wochen haben die betroffenen Träger Zeit, um auf die Sparpläne der Stadt zu antworten. Im März soll dann endgültig der Stadtrat entscheiden.

Wird sich also noch etwas ändern? "Grobe Fehler" seien "nicht ausgeschlossen", schrieb die SPD-Stadträtin Anne Hübner als Reaktion auf die Empörung in den Sozialen Medien. Man werde darum nach den zwei Wochen alles politisch noch einmal anschauen. Kleinere Korrekturen seien noch möglich, hieß es von der Stadt letzte Woche.

Viele Online-Petitionen gegen Schließung

Mindestens fünf Einrichtungen für Kinder und Jugendliche haben in den letzten Tagen Online-Petitionen gestartet, um gegen ihre drohende Schließung zu protestieren. Das Rumfordschlössl im Englischen Garten hat, sicher auch dank prominenter Unterstützung der Münchner Schauspielerin Brigitte Hobmeier, bereits . Das Internationale Jugendzentrum Haidhausen (IJZ) , "The Tent" der "ClubIn Internationaler Treff" knapp 500 Unterschriften und das Musische Zentrum (MUZ) hat auch (alle Stand Dienstag, 24.11., 13 Uhr).