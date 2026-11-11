Münchens neues Prinzenpaar: Beide verheiratet, aber kein Paar

Sie sind das neue Faschingsprinzenpaar: Tobias I. und Julia II. Am heutigen Mittwoch, dem 11.11., werden die beiden um 11.11 Uhr auf dem Viktualienmarkt offiziell vorgestellt. Die AZ hat die Hoheiten schon vorab getroffen.

Das Geheimnis ist gelüftet: Prinz Tobias I. (45) und Prinzessin Julia II. (42) sind das neue offizielle Münchner Faschingsprinzenpaar und beim Treffen mit der AZ noch eher leger gekleidet.

Die Haltung ist perfekt, die Schritte sitzen, die Drehungen könnten kaum schwungvoller sein. Keine Frage: Dieses Paar kann tanzen! Und das ist gut so, schließlich präsentiert es sich künftig ja nicht nur vor rund 20 begeisterten Menschen, sondern vor vielen Hunderten.

Die Rede ist von Tobias Essig und Julia Giesbrecht, die künftig unter weit beeindruckenderen Namen auftreten: Tobias Essig wird zu Seiner Tollität Prinz Tobias I., Julia Giesbrecht zu Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Julia II.

Zusammen bilden sie das neue offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt München, das alljährlich von Münchens ältester Faschingsgesellschaft, der Narrhalla, gestellt wird.

Bei dieser durfte die AZ exklusiv schon vor dem 11.11., an dem das Prinzenpaar traditionell der Öffentlichkeit vorgestellt wird, die Hoheiten treffen. Außerdem gab’s eine Kostprobe des Prinzenwalzers, der im Narrhalla-Kreis um Präsident Matthias Stolz bejubelt wurde und sich wahrlich sehen lassen kann. Das kommt nicht von ungefähr. Das Paar hat fleißig mit seinen Tanzlehrern geübt. "Seit Mai trainieren wir einmal die Woche und privat zusätzlich auch noch", erzählt Tobias Essig (45) der AZ.

"Wir waren auch schon gemeinsam im Urlaub"

Der Prinz ist im realen Leben Friseurmeister mit eigenem Salon. Shows, Fotoshootings und Co. sind ihm nicht fremd. Als Stylist kümmerte er sich auch schon mal um so prominente Kundinnen wie Paris Hilton oder Sarah Connor. Außerdem gehört Essig seit sechs Jahren dem Fahnenregiment der Narrhalla an.

Aus den eigenen Reihen kommt dieses Jahr auch die Prinzessin. Julia Giesbrecht (42) ist Veranstaltungskauffrau und Mitglied im Narrhalla-Elferrat, wo sie ihre Kreativität und erklärte "große Leidenschaft für fantasievolle Kostüme" effektiv einbringen kann. Heuer bei ihrer eigenen Prinzessinnenrobe!

Die Vorfreude auf ihre Faschingssaison 2026/27 ist groß: das Prinzenpaar im Gespräch mit AZ-Reporterin Annette Baronikians. © Annette Baronikians

Die obligatorische Frage, ob das neue Prinzenpaar auch tatsächlich ein Paar ist (was so gut wie nie der Fall ist), beantworten beide mit Lachen. "Wir sind richtig gute Freunde", sagt Julia II. Tobias I. fügt noch hinzu: "Wir waren auch schon gemeinsam im Urlaub." Das sogar mit der Familie, denn beide sind verheiratet – allerdings nicht miteinander.

200 Termine für das Prinzenpaar – die meisten in sozialen Einrichtungen

"Bei den beiden passt die Chemie, das sieht und spürt man, und weil sie von der Narrhalla sind, wissen sie auch genau, worauf sie sich einlassen", sagt Elferrätin Beatrice Nawrath, und um sie herum wird genickt. Schließlich beinhaltet die Wahl zum Faschingsprinzenpaar nicht nur ein paar glamouröse Auftritte. Prinz und Prinzessin zu sein, ist mit viel Zeit(aufwand) und Engagement verbunden.

Gut 200 Termine hat das Paar und mit ihm die gesamte Narrhalla, alle ehrenamtlich, zu bestreiten. Große Bälle sind nur ein kleiner Teil. 80 Prozent der Auftritte finden in sozialen Einrichtungen statt, beispielsweise in Kinderkliniken und Seniorenheimen. Julia II. spricht fraglos für alle in der Narrhalla, wenn sie sagt: "Wir freuen uns besonders darauf, Menschen, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können."

Vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt, den die beiden am heutigen Mittwoch, dem 11.11., um Punkt 11.11 Uhr auf dem Viktualienmarkt haben, überwiegt die Freude das Lampenfieber. "Wir sind ja nicht allein", so Prinz Tobias I.: "Und es ist einfach wunderschön, dass es für uns jetzt losgeht."