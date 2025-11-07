Münchens kreativste Messe des Jahres: das können Sie erwarten
In fünf Hallen des Messegeländes München präsentieren Aussteller der Heim+Handwerk gemeinsam mit der FOOD & LIFE hochwertige Produkte, kreative Konzepte und echte Handwerkskunst – live, persönlich und inspirierend.
Individuell wohnen mit Stil
In Halle A6 dreht sich alles um Einrichtung, Möbel und Design. Von maßgefertigten Einzelstücken bis zu modernen Wohnkonzepten zeigen Handwerksbetriebe, Marken und junge Labels, wie sich Räume individuell gestalten lassen. Auf der neuen WERKfläche können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden: Im planWERK geben Studierende der Hochschule Coburg kreative Einrichtungstipps, in der WERKstatt darf ausprobiert, gebaut und gestaltet werden.
Das Schreinerhandwerk steht gleich doppelt im Fokus: Die Ausstellung "Die Gute Form" zeigt preisgekrönte Gesellenstücke aus ganz Deutschland, während "Holz aus Bayern" Möbel aus regionalen Hölzern präsentiert – modern, nachhaltig und hochwertig gefertigt.
DIY für alle
In Halle B6 stehen Kunsthandwerk, Mode und Designobjekte im Mittelpunkt. Hier finden Besucherinnen und Besucher handgefertigten Schmuck, stilvolle Accessoires und außergewöhnliche Mode. Wer selbst kreativ werden möchte, kann am Stand von "Herzstück" Mosaiklampen gestalten. Die GREENSTYLE zeigt, wie Fair Fashion heute aussieht – verantwortungsvoll produziert und trotzdem trendbewusst.
Modernes Zuhause
Wie sich das Zuhause zukunftsorientiert und nachhaltig gestalten lässt, erfahren Interessierte in Halle A5. Das Forum Das Haus bietet praxisnahe Vorträge zu Themen wie energetische Sanierung, Photovoltaik oder Smart Home. Passende Produkte und Lösungen finden sich gleich nebenan – von der Dämmung bis zur intelligenten Haussteuerung.
In Halle B5 wird die Küche zum Herzstück des Wohnens. Marken und Manufakturen präsentieren neue Küchentrends, edle Materialien, smarte Geräte und designstarke Möbel – für alle, die Ästhetik und Funktion verbinden möchten.
Spezialitäten aus aller Welt
Parallel zur Heim+Handwerk lädt die FOOD & LIFE 2025 in den Hallen B5 und C6 zum Genießen ein. Hier warten handwerklich hergestellte Spezialitäten, kreative Drinks und Live-Cooking auf die Besucherinnen und Besucher. Ein Highlight ist die "Bar Bavarese", die den Trend zum Aperitif feiert.
In der FOOD START.up Area präsentieren junge Unternehmen ihre Ideen von morgen, während die große Food-Truck-Area mit Streetfood aus aller Welt zum Verweilen einlädt.
Heim+Handwerk und FOOD & LIFE 2025
- 12.–16. November 2025 | Messegelände München (Eingang Ost)
- Täglich von 9:30–18:00 Uhr
- Online-Tickets: 15 Euro / ermäßigt 9 Euro(vor Ort 18 Euro/12 Euro)
- Kinder bis 12 Jahre frei.
- Nachmittagstickets ab 15 Uhr: 7 Euro (vor Ort 9 Euro)
Tickets erhältlich unter: heim-handwerk.de/tickets
