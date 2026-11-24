In Münchens Innenstadt verschwinden Traditionsläden rasant: Onlinehandel, explodierende Mieten und der Vormarsch internationaler Ketten verwandeln Kaufinger-, Neuhauser- und Co. in austauschbare Einkaufsmeilen – mit dramatischen Folgen für Vielfalt, Flair und lokale Händler.

In der Kaufingerstraße ist der Wandel am extremsten. Hier sind die meisten Einzelhändler von früher weg.

Sicher hatte die Corona-Pandemie auch ihren Einschlag, als mehr oder minder von einem Tag auf den anderen die Laufkundschaft wegblieb und viele Läden in der Innenstadt aufgeben mussten. Doch wie groß der Wandel in Deutschlands meistbesuchter Einkaufsmeile in München wirklich ist, hätte wohl keiner so leicht erahnt.

Bis zu neun von zehn Läden gibt es nicht mehr, je nach Straßenabschnitt. Das fand das Münchner Marktforschungsinstitut des Immobilienverbands Deutschland (IVD) heraus. Einige Beispiele: Bershka in der Kaufingerstraße, Plex Coffee in der Leopoldstraße, Wormland am Marienplatz, sogar die Luxus-Uhrenmarke Hublot in der Maximilianstraße, Rituals in der Neuhauser Straße, Lufian sowie Aveda in der Sendlinger Straße, Depot im Tal, Thomas Schuhe in der Theatinerstraße, WMF und die Münchner Geschenke-Stuben in der Weinstraße... alles Geschichte.

Am stabilsten ist die Lage in der Rosenstraße sowie am Marienplatz

Das Ergebnis der IVD-Analyse ist ernüchternd. Verglichen wurde die Lage vor 20 Jahren mit heute. So sind 93 Prozent aller Geschäfte verschwunden, die noch 2005 und 2006 in der Münchner Kaufingerstraße vorzufinden waren. In vielen Straßen der Innenstadt in Bestlage ist die Situation ähnlich, wenn auch nicht ganz so extrem wie in der Kaufingerstraße. In der Sendlinger Straße verschwanden 86 Prozent der Läden, in der Leopoldstraße 75 Prozent, ähnlich wie in der Maximilianstraße (76 Prozent). Am stabilsten zeigen sich in diesem 20-Jahres-Vergleich Marienplatz und Rosenstraße, mit jeweils 50 Prozent Fluktuation.

Erklärungen gibt es dafür laut Stephan Kippes einige. Er ist der Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts und auch IVD-Sprecher. Ein großer Druck laste auf dem Einzelhandel natürlich durch den Onlinehandel. "Er beträgt derzeit deutschlandweit 96,3 Milliarden Euro", so Kippes. Seine Prognose: "Ich denke, wir werden hier bald die Hundert-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten." Noch vor Corona, im Jahr 2019, betrug dieser Wert 52,9 Milliarden Euro – also beinahe halb so viel.

"Bei Fashion und Beauty hat natürlich Amazon viel abgegriffen"

Das wiederum führt zum nächsten Phänomen, schaut man genauer, welche Läden am häufigsten verschwinden. "Fashion, Beauty, Accessoires", zählt Kippes auf. "Hier hat natürlich Amazon viel abgegriffen."

Mit dieser großen Fluktuation der Geschäfte gehe ein weiteres Phänomen einher, so Kippes. "Die Zahl der Filialisten ist deutlich gestiegen", stellt der IVD fest. Das habe mit den steigenden Mieten in der Innenstadt zu tun, die sich einzelne Händler kaum noch leisten könnten. "Große Handelsketten haben oft in aller Welt bewährte Konzepte, die sie in die nächste Innenstadt übertragen", sagt Kippes.

Und wenn es sich nicht rechnen sollte, also die Ladenmiete mehr kostet als der Ertrag, sei es eben ein großes Werbebanner für die Marke. Ein gutes Beispiel dürfte hierfür der mehrstöckige Apple-Store in der Rosenstraße sein. Es ist anzuzweifeln, dass hier trotz hoher Frequenz mehr eingenommen wird als die monatliche Miete.

410 Euro Miete pro Quadratmeter: Spitzenwert kurz vor Corona

Die Ladenmieten in Münchner Bestlage haben zwar seit Corona einen großen Dämpfer erlitten. Um etwa ein Drittel sei der Quadratmeterpreis seither im Schnitt gesunken, so Kippes. Doch die Preise verharren weiterhin auf hohem Niveau. Es werden stolze Mietsummen aufgerufen, vor allem im Vergleich zu 2005.

So hat sich der Preis rund um den Marienplatz in Bestlage bis 2020 zunächst in etwa verdoppelt. Für Läden, die bis zu 60 Quadratmeter groß sind, musste man vor Corona im Schnitt mit 410 Euro je Quadratmeter rechnen. 2005 betrug dieser Wert noch 210 Euro. Nach der Marktbereinigung durch Corona sind heute 300 Euro je Quadratmeter fällig.

"Immer mehr Filialisten? Keine gute Entwicklung"

Ist die Fläche bis zu 150 Quadratmeter groß, sind 2020 noch 320 Euro je Quadratmeter fällig gewesen (2005: 150 Euro). Heute ist der Preis auf 235 Euro gesunken. Die IVD-Statistik zeigt wie zur Bestätigung auch, dass in der Kaufingerstraße derzeit 92 Prozent aller Geschäfte aus Filialisten bestehen. "Keine gute Entwicklung", sagt Kippes. Denn das mache das Einkaufserlebnis im weltweiten Vergleich irgendwann austauschbar, egal ob man in Sydney, New York oder München sei.

Welche Läden vermissen Sie am meisten? Schreiben Sie uns an leserforum@abendzeitung.de oder per Post an Abendzeitung, Leserforum, Garmischer Straße 35, 81373 München.