Münchens größte Ostereiersuche im Olympiapark? So verlief der Influencer-Aufruf

Im Februar rief Daniel Tonnar Leyva zu einer riesigen Schneeballschlacht auf. Aus seinen damaligen Fehlern hat er gelernt und stellt am Ostersonntag ein weiteres Event auf die Beine. Und die Idee für ein weiteres hat er auch schon.

Ende Februar 2026 machte der Münchner Schauspieler und Influencer Daniel Tonnar Leyva von sich reden, als er in den Sozialen Medien zu einer spontanen Schneeballschlacht an der Alten Pinakothek aufrief. Etwa 300 Menschen folgten diesem Aufruf und hatten auch sichtlich Spaß bei der Aktion.

Weniger Spaß verstand allerdings die Polizei, die Daniel Tonnar Leyva wegen des Verdachts einer nicht angemeldeten Veranstaltung anzeigte.

Münchner Influencer lädt zur größten Ostereiersuche Deutschlands ein

Doch der Influencer ließ sich davon nicht entmutigen und hat aus der ganzen Sache gelernt. Und so stand am Ostersonntag (5. April) die nächste große Aktion von Daniel Tonnar Leyva an. Zusammen mit dem Online-Supermarkt "picnicdeutschland" lud der Influencer ab 11 Uhr zur, nach eigener Aussage, größten Ostereiersuche Deutschlands ein, beim gleichzeitig stattfindenden Osterfest im Olympiapark. Diesmal war das Ganze offiziell angemeldet, und auch die Verantwortlichen des Olympiaparks haben der Aktion ihren Segen gegeben, nannten das Event aber deutlich bescheidener die größte Ostereiersuche Münchens.

Insgesamt wollten Daniel Tonnar Leyva und Co. 1000 Papp-Eier im Olympiapark verstecken. Wer sie fand, konnte sie am Picnic-Stand gegen Süßigkeiten und Schokolade eintauschen. Unter all den versteckten Eiern gab es auch ein Goldenes, der glückliche Finder durfte sich über einen Sonderpreis im Wert von 400 Euro freuen.

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Perfektes Wetter am Sonntag zum Ostereier suchen

Neben Eiern hatte der Influencer auch einige Osterkörbe versteckt, in denen sich Eintrittskarten für eine Party befinden, welche am 2. Mai 2026 stattfinden wird.

Aber nicht nur Olympiapark, sondern auch im Tierpark Hellabrunn konnten die Besucher an den Ostertagen für ein Gewinnspiel Holzsilhouetten von Ostereiern, Osterhasen und Osterküken entdecken, die in bestimmten Tieranlagen versteckt waren.

Wer sich nun auf Ostereiersuche in den Olympiapark oder den Tierpark Hellabrunn begeben will, darf sich dabei über das perfekte Wetter freuen. Für den Ostersonntag sind für München viel Sonne bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen bis an die 20-Grad-Marke vorhergesagt. Und wer keine Ostereier suchen möchte, kann sich rund um den Olympiaturm bei Spiel, Spaß und jeder Menge Überraschungen beim Osterfest amüsieren.

Kommt nun die große Wasserschlacht?

Und Daniel Tonnar Leyva? Als Nächstes könnte sich der Organisator der Schneeball und Ostereiergaudi für den Sommer Deutschland größte Wasserschlacht vorstellen, sagt er der dpa. Allerdings will er das Event dann vorab beim Kreisverwaltungsreferat anmelden.