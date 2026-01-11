Münchens größte Live-Challenge: Die Gong 96.3 Schaufenster-Show

München startet ins neue Jahr mit einem Erlebnis, das die Innenstadt sichtbar macht: Die Gong 96.3 Schaufenster-Show – eine Woche live am Marienplatz. Ab dem 12. Januar ziehen die Moderatoren Morningman Mike und Natalie für sechs Tage ins Schaufenster der Galeria und senden live von vor Ort.

Ab 12. Januar kann die Schaufenster-Show im Radio, auf Social Media und live am Marienplatz miterlebt werden.

Die Challenge: Schaffen sie es, eine ganze Woche im Schaufenster zu leben, zu arbeiten und zu senden?

Die Idee ist so ungewöhnlich wie mutig: Ein Pop-up-Studio mitten in der Münchner Innenstadt macht das Radio für alle hör- und sichtbar.

Die Schaufenster-Show gemeinsam mit Gong 96.3.

Hinter der Aktion steckt allerdings mehr als ein aufmerksamkeitsstarkes Experiment. Es geht darum, auf die Vielfalt in der schönen Innenstadt aufmerksam zu machen. Die beiden wollen zeigen, was Münchens City so stark macht: lokale Geschäfte, echte Menschen, persönliche Beratung und nachhaltiges Einkaufen. Im vergangenen Vorweihnachtsgeschäft wurden täglich rund 12 Millionen Pakete verschickt, deshalb setzt bewusst ein Zeichen für eine aktive Innenstadt und für mehr Nachhaltigkeit beim Einkaufen.

Shoppen, mitmachen, gewinnen: Die Gong 96.3 Schaufenster-Show

Morningman Mike und Natalie sind für eine Woche in ein Schaufenster mitten in der Innenstadt gezogen – und zwar ins GALERIA Schaufenster direkt am Marienplatz.

Die Schaufenster-Show ist all das – und noch mehr: ein interaktives Erlebnis, bei dem die Hörer live dabei sein können. Der Sender lädt mit mehreren interaktiven Aktionen zur Teilnahme ein: Wer in der Münchner Innenstadt einkauft, kann per WhatsApp ein Foto seiner Rechnung senden und hat täglich die Chance auf 500 Euro Shoppinggeld. Außerdem können alle Fans der Show Morningman Mike und Natalie persönlich treffen und für ein Selfie im Studio vorbeischauen.

Das neue Jahr startet in München mit einer echten Challenge: Ein Schaufenster. Zwei Moderatoren. Sechs Tage live vom Marienplatz.

Radio Gong 96.3 bringt das Studio mitten in die Stadt

Die Schaufenster-Show ist bewusst als Challenge angelegt – für unsere Moderatoren, für uns als Sender und für das, wofür wir stehen. Radio Gong geht raus aus dem Studio und mitten hinein in die Stadt. Damit wollen wir zeigen, wie lebendig, vielfältig und wichtig Münchens Innenstadt ist – und dass lokales Engagement genau dort stattfinden muss, wo die Menschen sind. Matthias Ulrich, Programmdirektor Radio Gong 96.3

