Münchens Ex-Bürgermeisterin Katrin Habenschaden erleidet schweren Fahrradunfall

Münchens Ex-Bürgermeisterin Katrin Habenschaden hatte einen Fahrradunfall. Auf Instagram dankt sie ihrem "Schutzengel". 
Maja Aralica |
Katrin Habenschaden ist Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutsche Bahn. Bis 2023 war sie Münchens zweite Bürgermeisterin.
Katrin Habenschaden ist Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutsche Bahn. Bis 2023 war sie Münchens zweite Bürgermeisterin.

Mit einem blauen Auge und einer Schramme unter der Augenbraue zeigt sich Münchens ehemalige zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) auf Instagram. Dazu schreibt sie: "Ich hatte letzte Woche einen Verkehrsunfall."

Katrin Habenschaden musste ins Krankenhaus

Eine Autofahrerin habe sie beim Abbiegen übersehen, so Habenschaden. Die 48-Jährige, die Ende 2023 zur Deutschen Bahn wechselte, zog sich zwei Brüche, mehrere Prellungen und eine Platzwunde zu und musste einige Tage im Krankenhaus bleiben.

"Mittlerweile geht's mir schon wieder besser. Doch so richtig wohl fühle ich mich noch immer nicht", schreibt sie weiter. Der Schock über die "ungewollte Landung auf der Straße" sitzt offenbar noch tief.

Besonders dankbar zeigt sich Habenschaden gegenüber einer Passantin namens Henriette, die den Unfall beobachtet hatte. Sie eilte sofort zu Hilfe und blieb, bis der Krankenwagen da war.

Auch als die 48-Jährige von der Notaufnahme auf die Station verlegt wurde, war die Passantin da und hat Blumen und Kekse besorgt. "Das ist für einen Menschen, dem ich zuvor noch nie begegnet bin, wirklich keine Selbstverständlichkeit", so Habenschaden auf Instagram. Sie schreibt weiter: "Schutzengel sind überall. Und Henriette ist einer von ihnen."

34 Kommentare
  Huldreich vor einer Stunde

    Es gibt einfach auch in München - wie in Deutschland überall- einfach viel zu viele dieser „mordwerkzeuge“ bzw. Deren LenkerInnen.. kein Wunder, dass nicht viel mehr passiert, bei diesem deutschen Fetisch „AUTO“

  Da Ding vor 2 Stunden

    Die zu erwartende Häme tropft hier nur so aus den „Kommentarspalten".
    Nicht mal bei einem Unfall bei dem ein Mensch zu schaden gekommen ist, kann Parteizugehörigkeit aussen vor gelassen werden.
    Da wird munter der Unfallhergang in Frage gestellt, die Eignung ein Fahrrad zu fahren ebenso. Ganz perfide: „Hoffentlich ist sie nicht auf den Kopf gefallen." Man kann die Sorge richtig spüren.
    Auch übel: Die Verwunderung über die Hilfsbereitschaft, obwohl die Verunfallte doch 2. Bürgermeisterin der Grünen war.
    Wurde vom Cannabis Experten schon die Vermutung geäußert, dass sie bekifft war? Sie ist ja schließlich Grüne.
    Und ihr wundert euch, warum man euch widerspricht...

  AufmerksamerBürger vor 40 Minuten
Antwort auf Kommentar von Da Ding
    Antwort auf Kommentar von Da Ding

    Können Sie den Unfallhergang genau schildern und haben Sie den Nachweis der Fahrtauglichkeit der Beteiligten, oder fallen Sie, wie immer in den kindlichen Beißteflex, wenn Erwachsene sich über ein Thema unterhalten zu dem Sie nichts beitragen können.

