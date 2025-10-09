AZ-Plus

Münchens Ex-Bürgermeisterin erleidet schweren Fahrradunfall

Münchens Ex-Bürgermeisterin Katrin Habenschaden hatte einen Fahrradunfall. Auf Instagram dankt sie ihrem "Schutzengel". 
Autorenprofilbild Maja Aralica
Maja Aralica |
Katrin Habenschaden ist Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutsche Bahn. Bis 2023 war sie Münchens zweite Bürgermeisterin.
Katrin Habenschaden ist Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutsche Bahn. Bis 2023 war sie Münchens zweite Bürgermeisterin. © IMAGO

Mit einem blauen Auge und einer Schramme unter der Augenbraue zeigt sich Münchens ehemalige zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) auf Instagram. Dazu schreibt sie: "Ich hatte letzte Woche einen Verkehrsunfall."

Katrin Habenschaden musste ins Krankenhaus

Eine Autofahrerin habe sie beim Abbiegen übersehen, so Habenschaden. Die 48-Jährige, die Ende 2023 zur Deutschen Bahn wechselte, zog sich zwei Brüche, mehrere Prellungen und eine Platzwunde zu und musste einige Tage im Krankenhaus bleiben.

"Mittlerweile geht's mir schon wieder besser. Doch so richtig wohl fühle ich mich noch immer nicht", schreibt sie weiter. Der Schock über die "ungewollte Landung auf der Straße" sitzt offenbar noch tief.

Besonders dankbar zeigt sich Habenschaden gegenüber einer Passantin namens Henriette, die den Unfall beobachtet hatte. Sie eilte sofort zu Hilfe und blieb, bis der Krankenwagen da war.

Auch als die 48-Jährige von der Notaufnahme auf die Station verlegt wurde, war die Passantin da und hat Blumen und Kekse besorgt. "Das ist für einen Menschen, dem ich zuvor noch nie begegnet bin, wirklich keine Selbstverständlichkeit", so Habenschaden auf Instagram. Sie schreibt weiter: "Schutzengel sind überall. Und Henriette ist einer von ihnen."

21 Kommentare
Artikel kommentieren
  • gubr vor 31 Minuten / Bewertung:

    Ja hier prallen die beide Welten aufeinander und jede beansprucht die Wahrheit für sich. Das kommt davon, dass unsere Gesellschaft so polarisiert ist und auch sehr wenige, so wie ich, sowohl das Auto als auch regelmäßig das Fahrrad nutzen. Es ist gerade bei Dunkelheit vor allem bei Regen extrem schwierig, beim Abbiegen schnell fahrende, oft auch noch dunkel gekleidete Radfahrer zu sehen, insbesondere durch diese neue Marotte, die Fahrradwege auf die Fahrbahn zu malen. Man sieht im kleinen Rückspiegel den Radfahrer erst sehr spät und weil heute regelmäßig 25+ gefahren wird kann das sehr knapp werden, denn man muss ja beim Abbiegen auch nach vorne bzw. zur Seite schauen. Ich kann jedem Radfahrer nur nur raten, nicht mit Vollspeed in die Kreuzungen zu fahren, wenn man ein Auto sieht, das abbiegen will. Am besten Blickkontakt aufnehmen. Früher, konnte man das Abbiegen einleiten und dann durch das Seitenfenster den Radweg viel besser einsehen.

    Antworten
  • kartoffelsalat vor 20 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Sie sind ja ein Spaßvogel. Behaupten exklusiv über ausgewogene Perspektive zu verfügen und dann kommt der übliche haltlose Rant über Radlfahrer die selbst schuld sind wenn sie sich behindern, gefährden, verletzen oder töten lassen.

    Es gibt weder Bekleidungsvorschriften für Radfahrer noch lässt sich die implizite Betriebsgefahr eines Kfz leugnen.

    Ein Autofahrer der abbiegt ohne was zu sehen hat am Steuer eines Kfz nichts verloren.
    Mit einem Autofahrer der nicht schaut kann man keinen Blickkontakt aufnehmen.

    Antworten
  • gubr vor 5 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von kartoffelsalat

    Nein, der ist überhaupt nicht haltlos. Es ist einfach Rücksichtnahme und defensives Fahren. Letzteres gibt es auch beim Kraftverkehr. Selbst wenn man als Radfahrer Vorfahrt hat und im Recht ist, ist man bei einem Unfall dennoch im schlimmsten Fall tot. Ich habe sogar eine liebe Bekannte dieses Jahr bei genau so einem Unfall verloren. Solche Ansichten wie Sie sie haben, sind mitverantwortlich für viele vermeidbare Unfälle.

    Antworten
