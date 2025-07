München: Zwei falsche Polizisten im Luxus-Porsche von der Polizei gefasst

Zwei Männer aus der Nähe von Wuppertal wollen einem 67-Jährigen aus München seine Ersparnisse abknöpfen. Doch die Polizei ist ihnen bereits auf der Spur. Außer wegen Betrugs wird gegen die beiden Männer nun auch wegen verschiedener Drogendelikte ermittelt.

Da haben zwei mutmaßliche Trickbetrüger aus NRW mal so richtig in den Dreck gefasst: Als sie am Montag in Sendling einen 67-Jährigen um seine Ersparnisse bringen wollten, wurden sie von der Polizei erwischt. Die Männer versuchten in einem schwarzen Porsche Taycan zu fliehen, wurden aber in der Nähe der U-Bahn-Station Westpark gestoppt und festgenommen. Der 26-jährige Sicherheitsfachmann, der am Steuer saß, hat keinen Führerschein und stand laut Polizei zudem unter Drogeneinfluss.

Ein Porsche Taycan: In so einem Luxus-Sportwagen waren die beiden mutmaßlichen Trickbetrüger unterwegs, als sie von der Polizei festgenommen wurden. (Symbolbild) © Thomas Geiger/dpa-tmn/dpa/dpa

Polizisten heben Drogenversteck aus

Sein 29 Jahre alter arbeitsloser Begleiter ist ebenfalls wegen eines Rauchgiftdeliktes dran. In seiner Wohnung in der Nähe von Wuppertal fanden Polizisten fast 600 Gramm Marihuana, einen Schlagring und ein Einhandmesser. Gegen den 29 Jahre alten Mann wird nun wegen bandenmäßigem Betrugs und zudem auch wegen bewaffnetem Drogenhandel in nicht geringer Menge ermittelt. Beide Verdächtige sitzen inzwischen in München in U‑Haft. Ihnen drohen im Falle einer Verurteilung mehrjährige Freiheitsstrafen.