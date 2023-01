München-Zürich: Schweizer Bahn nimmt Züge auf Problemstrecke aus dem Fahrplan

Seit sie im Dezember 2021 eingeführt wurde, ist die Zugstrecke zwischen den beiden Wirtschafts-Hotspots München und Zürich ein Problemkind – vor allem zum Ärger der Schweizer Bahn. Die hat nun reagiert.

München - Das Versprechen bei der Einführung im Dezember 2021 war verlockend: Ohne Umsteigen in dreieinhalb Stunden von München nach Zürich, (oder umgekehrt) reisen. In top modernen Eurocity-Neigezügen, Speisewagen und Kinderabteil inklusive.

Die Verbindung sollte die beiden Metropolen noch näher zusammenbringen und sowohl Autofahrten als auch Flügen harte Konkurrenz bieten. Möglich machte das die Elektrifizierung des deutschen Abschnitts zwischen München und Lindau.

München-Zürich: Verspätungen und Störungen auf problembehafteter Strecke

Allein die Realität sieht anders aus: Zwei Drittel aller Züge dieser Verbindung fuhren von Beginn weg verspätet. Oft ist es gleich eine halbe Stunde, die der Zug länger unterwegs ist. Die Gründe: Eine lange Strecke mit nur einer Spur, Zugkreuzungen im Allgäu, Baustellen und Störungen in der Neigetechnik der Züge, wie eine Sprecherin der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) der "Luzerner Zeitung" sagte.

Kommen sie dann mit nur etwas Verspätung in der Schweiz an, werden sie durch andere Züge weiter gebremst, hinter denen sie herfahren müssen. So nimmt die Verspätung noch zu.

Die SBB gehen jetzt schon so weit, dass sie die Züge dieser Strecke auf einigen Abschnitten innerhalb der Schweiz aus dem Fahrplan nehmen, weil sie so unzuverlässig unterwegs sind.

München-Zürich: Passagiere können sechs Mal täglich hoffen

Für die Passagiere, die von München nach Zürich und wieder zurück wollen, ist das allerdings nicht relevant: Sechs Mal täglich fährt der Zug die Strecke hin und zurück. Nur dass man wirklich in der angekündigten Zeit auch am Ziel ankommt, ist eher unwahrscheinlich.