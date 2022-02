München zeigt sich solidarisch: Ukraine-Flaggen in der Stadt - Spendenkonto eingerichtet

Sowohl am Rathaus als auch an der Staatskanzlei sind am Tag nach Beginn der Putin-Invasion Ukraine-Flaggen zu sehen. Die Stadt hat ein spezielles Spendenkonto eingerichtet.

25. Februar 2022 - 14:41 Uhr | AZ

Die Stadt München hat das Rathaus mit der Ukrainischen Flagge beflaggt. © Stadt München