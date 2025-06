München wird bunt: CSD startet trotz Hitze

Am Samstag findet in der Münchner Innenstadt die große CSD-Parade statt. Die AZ ist vor Ort und berichtet in ihrem Newsblog von der Strecke.

Das letzte Juniwochenende steht ganz im Zeichen des Christopher Street Day. Zahlreiche Events sind am Samstag und Sonntag in der Innenstadt geplant. Höhepunkt wird, wie jedes Jahr, die große CSD-Parade sein. Im vergangenen Jahr lockte die Münchner Politparade laut Polizei rund 325.000 Besucherinnen und Besucher an, die gemeinsam für die Rechte queerer Menschen demonstrierten und feierten. Für dieses Jahr werden noch mehr Menschen erwartet.

Etwa 200 Gruppen haben sich angemeldet und werden am Samstag durch die Stadt ziehen. CSD-Chef Alex Kluge kündigt "das größte Straßenfest in der Geschichte des CSD" an.

Die AZ ist vor Ort und wird von der großen Polit-Parade, die unter dem kämpferischen Motto "Liberté, Diversité, Queerité“ stattfindet, berichten.

+++ Schwuhplattler, Banner und bunte Outfits: CSD-Parade in vollem Gange +++

Der bunte Zug ist auf dem Weg Richtung Innenstadt. Es ist heiß, die Sonne knallt auf den Asphalt. Viele der Teilnehmenden haben Fächer dabei, um sich etwas abzukühlen. Hin und wieder weht ein leichter Wind und sorgt für Abkühlung.

Viele Flaggen und Banner sind zu sehen, mit Aufschriften wie "The First Pride Was Riot", oder "Born This Way".

Utz ist aus Köln angereist. Denn in München sei es familiärer, sagt er.

Die Schwuhplattler platteln in Lederhosen, begleitet von einem Akkordeonspieler. Das Paradepublikum applaudiert und ruft lauthals Holdrio.

Manu und Gerry wollen Aufsehen erregen, heiß sei es trotzdem unter der Maske, sagt Gerry. Ihre Botschaft: Jeder soll so sein, wie er will.

Auch dieses Jahr sind die Outfits extravagant.

+++ Dieter Reiter und Dominik Krause eröffnen die Parade +++

Die Parade setzt sich in Bewegung. Ganz vorne: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und sein Vize Dominik Krause (Grüne). In ihren Händen das rosa Banner des CSD, mit dem diesjährigen Motto "Liberté, Diversité, Queerité“.

Zuvor ließen sich die beiden noch mit Dragqueen Franka und Bernd Müller, Spitzenkandidat der Rosa Liste für die Kommunalwahlen in München 2026 ablichten.

+++ Es geht los: Erste CSDler am Mariahilfplatz +++

Kurz vor offiziellem Beginn um 12 Uhr trudeln immer mehr Menschen am Mariahilfplatz ein. Aus den Lautsprechern einer Gruppe junger CSDler schallt mit lautem Bass "Mädchen auf dem Pferd", die Techno-Variante des Songs aus den Bibi&Tina-Filmen. Die Vorfreude ist groß, sagen Lucas, Samira, Missy und Hazel.

Auch schon vor Ort: Wiesnstadträtin Anja Berger (Grüne): „Ich liebe die Stimmung in dieser Stadt und die Diversität."

Sowie Drag-Queen Atlantika Van Doom.

Die Dykes on Bikes führen traditionell den Zug an

Währenddessen trifft die Polizei letzte Vorkehrungen. Ein Polizeiwagen sperrt die Zufahrt zur Gebsattelstraße in Richtung Mariahilfplatz

+++ OB Reiter wird CSD-Parade anführen +++

Nach seiner Schulter OP ist OB Dieter Reiter seit Freitag wieder zurück im Rathaus und hat die Amtsgeschäfte wieder übernommen. Und er lässt es sich auch nicht nehmen, am Samstag die CSD-Parade anzuführen. Zuvor hat Reiter ein Solidaritätsschreiben an den Bürgermeister von Budapest verfasst. Trotz Verbots durch die ungarische Regierung wird am Samstag auch in Budapest der Christopher Street Day durchgeführt.

+++ Zwei LGBTQIA-Paare geben sich vor der CSD-Parade das Ja-Wort +++

Auch in diesem Jahr hat das Standesamt München wieder Sondertermine zur Eheschließung am CSD angeboten. Nach AZ-Infos haben zwei LGBTIQ-Paare davon Gebrauch gemacht und geben sich am Samstagvormittag vor der CSD-Parade im Kreisverwaltungsreferat das Ja-Wort.

+++ Viel Sonne und hohe Temperaturen +++

Am großen CSD-Wochenende ist der Wettergott auf der Seite der Veranstalter und Besucher. Samstag und Sonntag ist mit viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen. Bei diesen Bedingungen ist es natürlich wichtig, ausreichend zu trinken, damit die Teilnahme oder der Besuch der CSD-Parade nicht im Krankenhaus endet.

Die wichtigsten Infos zur Münchner Christopher-Street-Day-Parade

Der Streckenverlauf der CSD-Parade 2025

Die rund 3,5 Kilometer lange Parade startet am Mariahilfplatz in der Au und führt über die Isar in die Innenstadt. Fußgruppen versammeln sich am Nockherberg (Ohlmüllerstraße/Ecke Mariahilfplatz und Hochstraße), während die Fahrzeuge direkt vom Mariahilfplatz starten. Die Route verläuft ab 12 Uhr über die Ohlmüllerstraße, Reichenbachbrücke, Fraunhoferstraße, Müllerstraße, Blumenstraße, Sendlinger-Tor-Platz, Stachus und Maximiliansplatz bis zum Karolinenplatz, wo Laufgruppen und Wagen getrennt werden. Das Ende der Parade befindet sich in der Ludwigstraße.

Anreise, Sperrungen und Verkehr

Am 28. Juni ist die Münchner Innenstadt rund um die Paraderoute ab Vormittag für den Autoverkehr gesperrt.

Die Tramlinien 17, 18, 19 und 21 werden umgeleitet, ebenso die Buslinien 52, 62 und 132.

Das Sicherheitskonzept beim CSD

Die Parade und die Veranstaltungen verlaufen traditionell friedlich. Auch 2025 sorgen Polizei, Security, Feuerwehr, Sanitäter für Sicherheit. Ein Awareness-Team bietet unter der Nummer 0160 99802994 Unterstützung bei Diskriminierung oder Übergriffen.

Ein Ampelsystem auf der CSD-Webseite und Social-Media-Kanälen zeigt in Echtzeit, wie voll die wichtigsten Veranstaltungsorte sind. Auch U-Bahn-Zugänge können bei Überfüllung gesperrt werden.