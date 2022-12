München von oben: Haben Sie die Stadt schonmal so gesehen?

Der Luftbildfotograf Daniel Reiter (42) ist mit einer Cessna 800 Meter über München geflogen und hat das Flugzeug immer wieder für Sekunden kippen lassen. Für den richtigen Winkel - und diese spektakulären Bilder.

Tja, und das jetzt? Ein Setzkasten voll mit Holzbausteinen? Irgendwas zum Spielen? Fast. Wenn das alles echte Miniaturen wären. Sind es aber nicht. Es sind echte Eisenbahnwaggons auf echten Schienen, und zwar amUmschlagbahnhof in Riem - zwischen Kleingärten und den Feldern am Bader- und Feldkirchner Weg.

Dass links und rechts der Garmischer Straße in Sendling-Westpark Schrebergärten liegen, nimmt man als Autofahrer kaum wahr. Von oben schon: Das ist der Kleingarten "Land in Sonne 1", eine grüne Lunge am Ring.

Moderne Kunst mit geometrischen Flächen? Ein Riesen-Hotelpool? Eine Fischzuchtanlage vielleicht? Nein.Wer im Münchner Norden lebt, hat es sicher schneller erkannt: Das ist ein Teil der 2,23 Kilometer langen und 140 Meter breiten Regattastrecke in Oberschleißheim. Ein künstlicher eckiger Grundwassersee, den es seit den Olympischen Sommerspielen 1972 gibt. Liegt nur drei Kilometer Luftlinie vom Feldmochinger See entfernt.

Die Synagoge am Jakobsplatz werden viele Münchner erkennen. Aber was für ein Garten das Dach nebendran ist - wussten Sie das?

Spannende Perspektive: die Highlight Towers in der Parkstadt Schwabing, die sonst alles überragen (113 und 126 Meter), mal so gesehen, dass die historische Siedlung Alte Heide optisch über ihnen liegt.

Ganz schön versteckt liegt der Apollotempel am Badenburger See, man muss erstmal durchs Nymphenburger Schloss und dann 20 Minuten gen Westen am Schlosskanal entlang spazieren. Aus der Luft? Nicht zu übersehen.

Ein jedes Luftloch spürt man in einer Cessna, sagt Daniel Reiter, und jede Windböe. Trotzdem - wenn er nach unten in die Landschaften schaut, sei eins viel größer als das Magengrummeln in der kleinen Propellermaschine: das Staunen.

Über die Geometrie von Flächen. Das Schlängeln von Gewässern. Die Linien von Straßen, manchmal brettlgerade, sternförmig, verwirrend kreuz und quer. Das Groß und Klein nebeneinander. Und wie sich alles trotzdem zu einem großen Ganzen fügt.

Der Fotograf (42), an der Theresienwiese geboren, in Haidhausen groß und im Glockenbachviertel erwachsen geworden, hat vor zehn Jahren mit dem Luftbild-Fliegen angefangen, um für Auftraggeber Imagefilme zu drehen, Bauphasen zu dokumentieren oder Architektur in Szene zu setzen. An die 100 Stunden im Jahr verbringt er seither in der Luft, zusammen mit einem Piloten.

Die Flüge über Bayern, seiner Heimat (jetzt wohnt er am Chiemsee), lassen ihn noch immer staunen. Und damit alle die, die nicht selber Rundflüge machen können, mitstaunen können, hat er die schönsten Aufnahmen der letzten vier Jahre jetzt zu einem Buch gemacht.

"Über Bayern" heißt der Bildband. Und auch aus München finden sich dort spektakuläre Aufnahmen. Viele davon sehen aus wie nahezu senkrecht nach unten fotografiert, aus nächster Nähe. Wie geht das denn aus einem Kleinflugzeug?

Über München fliege er etwa in 800 Metern Flughöhe, erzählt er, "und was noch näher aussieht, hole ich mit einem Teleobjektiv heran."

Senkrecht herunterfotografieren gehe natürlich nur mit einem fliegerischen Kunststück. "Wenn ich ein Motiv sehe, für das ich einen 90-Grad-Winkel brauche, bitte ich den Piloten, die Cessna für ein paar Sekunden nach rechts kippen zu lassen, also in eine steile Kurve zu gehen." So senkt sich das Fenster Richtung Erde. Über dem Marienplatz hat er das so gemacht, über dem Viktualienmarkt und dem Schwabinger Bach.

Was dabei herauskam, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf dieser Doppelseite sehen - und auf manchem Foto (wie hier gleich rechts bei dieser Innenstadtaufnahme) gedanklich spazieren gehen. Wir wünschen viel Freude dabei!

Daniel Reiter, Karin Lochner: "Über Bayern - Faszinierende Ansichten und neue Perspektiven von oben", 256 Seiten, rund 200 Abbildungen, Hardcover, ISBN: 978-3-86246-839-3 (J. Berg Verlag), 49,99 Euro.

Mehr: www.daniel-reiter.de