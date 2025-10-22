München: Verspätungen bei U3 und U6, Strecke bei Tram 18 unterbrochen

Eine Betriebsstörung sorgte bei der U3 und U6 kurzzeitig für Verspätungen – wegen einer Streckenunterbrechung bei der Tram 18 gibt es Schienenersatzverkehr bis 9.50 Uhr

Derzeit gibt es bei der U3 und U6 wegen einer Betriebsstörung Probleme, bei der Tram 18 ist die Strecke unterbrochen.

Da ist mal wieder Geduld gefragt: Auf den Münchner U-Bahn-Linien 3 und 6 kommt es aktuell zu Verspätungen. Auch für die Tram 18 meldet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) Probleme.

München: Betriebsstörung bei U3 und U6, Streckenunterbrechung bei der Tram 18

Die Betriebsstörung bei der U3 und U6 soll gegen 9 Uhr wieder behoben sein, so die MVG: "Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen. Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen."

Tram-18-Strecke unterbrochen: Diese Haltestellen werden nicht bedient

Bis gegen 9.50 Uhr ist auf der Straßenbahn-Linie 18 derzeit die Strecke "wegen einer Fahrzeugstörung" im Bereich Westendstraße unterbrochen.

Laut MVG fährt die Tram dort nur im Abschnitt Schwanseestraße-Siglstraße: "Die Haltestellen Hans-Thonauer-Straße, Westendstraße, Fachnerstraße, Säulingstraße, Stegener Weg, Ammerseestraße, Senftenauerstraße und Gondrellplatz können leider nicht bedient werden."

Schienenersatzverkehr mit Bussen wegen Tram-18-Streckenunterbrechung

Den nicht angefahrenen Streckenabschnitt erreichen die Fahrgäste für die Dauer der Störung mit Bussen im Schienenersatzverkehr.

"Bitte beachten Sie, dass der eingesetzte Ersatzverkehr nur über eine eingeschränkte Kapazität verfügt und teilweise am rechten Fahrbahnrand hält", teilt die MVG mit: "Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 9.50 Uhr dauern.

Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen."