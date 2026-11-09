"München verliert schrittweise": Stadt alarmiert über Verlust kreativer Köpfe

München wird für Künstler und Kreative zunehmend unerschwinglich: Die Zahl schrumpft deutlich, während sie bundesweit wächst. Nun warnt ein Bericht vor dem Verlust der kreativen Szene – und die Grünen reichen dazu ein Antragspaket ein.

Ein Beispiel für die Probleme vieler Kreativer in München: Künstler im Kreativquartier am Leonrodplatz kämpfen schon lange für ihre Strukturen.

Künstler und Kreativschaffende haben es in München schwer, die Stadt ist teuer. Wie ein aktueller Bericht zur Kreativwirtschaft zeigt, der am Dienstag im Stadtrat diskutiert wird, werden es auch immer weniger.

Zwischen 2016 und 2024 sank die Zahl der in München angesiedelten umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen und Selbstständigen in der Branche um 17,3 Prozent. Laut Bericht sind "überwiegend und überproportional" solo-selbstständige Künstler davon betroffen.

München "verliert schrittweise kulturelles und kreatives Milieu"

Auch alarmierend: Deutschlandweit geht der Trend in die andere Richtung, die Zahl der Unternehmen in dem Bereich wuchs sogar. "Hält diese Entwicklung an, verliert München schrittweise an kulturellem und kreativem Milieu – und damit an einer wesentlichen Grundlage seiner Innovationskraft, Attraktivität und Strahlkraft", so der Bericht aus dem Wirtschaftsreferat.

Das hat die Fraktion der Grünen/Rosa Liste im Stadtrat dazu bewogen, ein Antragspaket zur Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft zu schnüren. "Die Branche steht unter Druck, deswegen müssen wir handeln", sagt Grünen-Stadtrat David Süß dazu.

Grünen-Stadtrat David Süß. © Andreas Gregor/Grüne

Mit ihren Anträgen fordern die Grünen drei Dinge: Erstens, dass die neue Umbauagentur, die bei der Umnutzung von Büroraum zu Wohnraum helfen soll, dabei immer auch eine Nutzung durch Kreative "als mögliche Option mitdenken" soll. Zweitens soll die Stadt prüfen, ob leerstehende Büros, die nicht zu Wohnraum umgenutzt werden können, auch als Ateliers, Studios oder ähnliche kreative Nutzungen funktionieren würden.

Und drittens soll die Stadt ihre eigenen Immobilien und Grundstücke dahingehend prüfen, ob sie sich für solche kreativen Nutzungen eignen könnten.