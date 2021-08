München verlängert Impfwoche: Hier sind die mobilen Teams im Einsatz

Das Gesundheitsreferat baut weiter auf Impf-Aktionen in der Landeshauptstadt. In der vergangenen Woche wurden zahlreiche Münchner mobil gegen das Coronavirus immunisiert.

Ein Schild mit der Aufschrift "Heute: Impfen to go am Dom" steht vor der Münchner Frauenkirche. (Symbolbild)

München - Die mobilen Impf-Teams des Impfzentrums Riem haben in der vergangenen Woche wieder zahlreiche Münchner geimpft. Nach Angaben des Rathauses erhielten in den letzten sieben Tagen 3.400 Personen so ihre Impfung.

"Es ist ein schöner Erfolg, den unsere mobilen Impfaktionen im gesamten Stadtgebiet erzielen", freute sich Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Auch in den kommenden Tagen können sich Münchner an mehreren Orten in der Stadt gegen das Coronavirus immunisieren lassen.

Hier wird in München mobil geimpft

Grundsätzlich kann sich jeder ab 16 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Auch der Impfstoff kann frei gewählt werden. Eine vorherige Registrierung in sei zwar erwünscht, ist aber keine zwingende Voraussetzung, so die Stadt München. Auch Zweitimpfungen werden weiterhin von den mobilen Impf-Teams durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt. Weitere Informationen zu den Impfangeboten finden sich München.

Die Impfaktion der Stadt München wurde nun verlängert. In den kommenden Tagen kann man sich an den folgen Orten gegen das Coronavirus impfen lassen:

Mittwoch, 25. August

Kreisverwaltungsreferat, Eingang Ruppertstraße 11, 1. Stock, Empfang vor Raum 101, 9.30 bis 16 Uhr (auch an den folgenden Tagen)

Sozialreferat, Orleansplatz 11, 10.30 bis 17 Uhr (auch an den folgenden Tagen)

Donnerstag, 26. August

Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 18 Uhr (bis einschließlich Samstag zwischen 11 bis 17.30 Uhr)

Freitag, 27. August

PEP Einkaufscenter Neuperlach, Ladenfläche des ehemaligen Pimkie im EG (neben Esprit), Thomas-Dehler-Straße 10, 11 bis 17.30 Uhr (auch am Samstag von 11 bis 17.30 Uhr)

Samstag, 28. August

Allianz Arena, Esplanade, vor dem Heimspiel des FC Bayern München gegen Hertha BSC , 15.30 bis 18.30 Uhr

Sonntag, 29. August