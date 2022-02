München untersagt Corona-"Spaziergänge" weiterhin

Auch am Mittwochabend (9. Februar) sind die sogenannten Corona-"Spaziergänge" in München verboten. Die Stadt bleibt damit bei ihrem Kurs.

München - Die Stadt München bleibt dabei: Sogenannte Corona-"Spaziergänge" bleiben per Allgemeinverfügung untersagt. Das gilt auch für Mittwoch, 9. Februar, von 16 bis 24 Uhr.

München: Corona-"Spaziergänge" nicht erlaubt

Das teilte die Stadt am Nachmittag mit. "Aufgrund aktuell vorliegender konkreter Erkenntnisse und zurückliegender Ereignisse" sind "zur präventiven Gefahrenabwehr" alle stationären und sich fortbewegenden Demos in Zusammenhang mit den sogenannten Corona-"Spaziergängen" verboten, wenn die Anzeige- und Mitteilungspflicht gemäß dem Bayerischen Versammlungsgesetz nicht eingehalten ist.

"Die Allgemeinverfügung dient dazu, einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden", heißt es in der Begründung.

Bußgeld bis zu 3.000 Euro für Teilnahme an unangemeldeter Demo in München

Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro rechnen - die Teilnahme an nicht angemeldeten Demonstrationen gilt als Ordnungswidrigkeit.

Erstmals hatte die Stadt Ende Dezember besagte Versammlungen per Allgemeinverfügung untersagt.