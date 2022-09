München: Trauerbeflaggung und Kondolenzbuch für die Queen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Freitag Trauerbeflaggung für alle staatlichen Dienstgebäude in der bayerischen Landeshauptstadt angeordnet. In der Residenz liegt ein Kondolenzbuch aus.

München - Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. sollen auch in München Fahnen auf halbmast wehen. Außerdem wird die Stadt das Goldene Buch im Rathaus zur Ansicht auslegen, in dem sich die Queen 1965 bei ihrem Besuch in München eingetragen hatte.

Das Buch wird von Montag bis Mittwoch zu den üblichen Öffnungszeiten (10 bis 19 Uhr) im Rathaus im zweiten Stock, gegenüber dem Raum 200 ausgestellt.

Münchens OB Reiter "tief betroffen"

Dazu OB Dieter Reiter (SPD): "Die Nachricht vom Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von England macht uns alle traurig und tief betroffen. Sie repräsentierte und verkörperte in beispielloser Weise die Tugenden ihres Landes und war ein Sinnbild für Beständigkeit, Disziplin und bedingungslose Hingabe an die ihr auferlegte Verantwortung."

Die Landeshauptstadt werde ihrer Majestät ein ehrendes Andenken bewahren: "Die älteren Münchnerinnen und Münchner erinnern sich bestimmt gut an den Besuch der Königin im Jahre 1965, mit dem sie ein wichtiges Zeichen der Freundschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Britischen Empire setzte. Elizabeth II. und ihr im letzten Jahr verstorbener Mann Prinz Philipp haben sich anlässlich ihres Besuches in das Goldene Buch unserer Stadt eingetragen", so der OB in einer Mitteilung.

Kondolenzbuch in der Residenz

Die britische Königin war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben – nach sieben Jahrzehnten im Amt. Söder wollte sich am Freitag in der Hofkapelle der Residenz in München in ein Kondolenzbuch für die Queen eintragen. Danach soll es zehn Tage lang dort ausliegen, damit auch andere Bürger ihre Beileidsbekundungen niederschreiben können.