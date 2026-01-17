Wochenende in München: Konzerte, Flohmärkte und Biergärten

Tierische Ausstellungen, Stöbern auf dem Flohmarkt, Konzerte oder ein gemütlicher Spaziergang mit Einkehr. Wir haben einige München-Tipps fürs Wochenende.

Blauer Himmel, klare Luft: An diesem Winterwochenende wird es in der Stadt wieder ziemlich schön – und es ist einiges geboten.

Frischer Wind, neuer Elan – das noch junge Jahr ist mit voller Fahrt gestartet. Wahlkampf, Faschingsbeginn, so mancher ist angetrieben von guten Vorsätzen; man merkt, es ist Bewegung drin. Das zeigt sich auch am Veranstaltungskalender, denn es ist wieder viel geboten in der Stadt – ob draußen oder drinnen.

Und wenn dann noch, wie in den letzten Tagen, Frost, Schnee und Eis verschwinden, und sich schon fast ein Vor-Frühling einstellt – mancher meint sogar schon einzelne Vogerl zwitschern zu hören– dann zieht es die Münchner wieder hinaus. In die Biergärten und Freischankflächen. Ein Platzerl in der Januarsonne findet sich schon, Winterjacke und Deckerl dazu, ein Kaffee – fertig ist das Januar-Wochenende in der nördlichsten Stadt Italiens.

Auch an diesem Wochenende könnt’s so werden, mit Temperaturen zwischen 2 und 3 Grad, mal mehr, mal weniger Wolken, aber ohne Schnee und Regen. Dafür, wie Sie dies am besten verbringen könnten, haben wir Ihnen hier ein paar Vorschläge zusammengesucht.

Biergarteln im Winter

Die Biergartensaison ist längst rum. Klar, die Tage sind kürzer, die Temperaturen am Boden und die Kastanienbäume zeigen sich kahl und leer. Trotzdem gibt es einige Biergärten, die auch vor Eiseskälte nicht zurückschrecken. Allein im Englischen Garten gibt es einige Einkehrmöglichkeiten: Das Mini-Hofbräuhaus am Ernst-Penzoldt-Weg ist wohl kein Geheimtipp mehr. Selbst bei Sauwetter öffnet der familiengeführte Biergarten ab 8 Uhr und überzeugt mit feiner bayerischer Hausmannskost.

Rund 15 Minuten Fußweg entfernt, liegen schon die nächsten Einkehrmöglichkeiten: Am Kleinhesseloher See öffnet das Seehaus seinen Biergarten auch im Winter bei schönem Wetter ab 11.30 Uhr. Die Hirschau auf der anderen Seite des Isarrings ab 12 Uhr.

Auch unter kahlen Kastanienbäumen sitzt’s sich in Sonne gut. Wie hier am Kleinhesseloher See. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Noch weiter südlich: der Biergarten am Chinesischen Turm. Auf der Webseite heißt es: „Ist es trocken genug, dass man sich gerne im Freien hinsetzt, dann haben wir auf. Und wenn’s regnet, ist zu.“ Gute Chancen also, auch hier ab 10 Uhr die Sonne bei Glühwein oder Bier zu genießen.

Von Punk bis Klassik

Dass München in Sachen Konzerte einiges zu bieten hat, ist längst bekannt. Schon zum Jahresanfang sind die Konzerthallen der Stadt entsprechend gut gebucht. Für einige der musikalischen Abende am Wochenende gibt es für kurzentschlossene noch freie Plätze: Am Samstagabend tritt die Berliner Punkgruppe ZSK im Backstage auf. Für das Konzert um 19.30 Uhr gibt es noch Karten für 47,40 Euro.

Wer weniger punkig unterwegs ist, dem dürften vielleicht die Musiker von Estrellas Buena Vista zusagen. Die Gruppe spielt am Sonntag um 20.30 Uhr in der Muffathalle kubanische Musik. Stehplätze gibt es ab 55,50 Euro.

Punkig wird es bei ZSK. © SvenjaxHanusch

Günstiger ist das Konzert des Garchinger Sinfonieorchesters. Im Bürgerhaus spielt das Ensemble am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr ihr traditionelles Neujahrskonzert mit vielen Stücken aus allen Bereichen der Orchestermusik. Tickets gibt es ab 24 Euro – Ermäßigungen sind möglich.

Trödeln und feilschen

Auch an diesem Wochenende finden in unserer schönen Stadt einige Flohmärkte statt, bei denen sich Vorbeischauen lohnt. Am Samstag findet von 11 bis 17 Uhr der MS Bazar in der Martin-Kollar-Straße 10 statt. Der Erlös kommt Menschen in ganz Bayern zugute, die an der unheilbaren Multiplen Sklerose erkrankt sind.

Am Abend geht es beim Nachtflohmarkt im Pineapple Park weiter. Zwischen 17 und 23.45 Uhr gibt es hier neben Schätzen aus zweiter Hand auch Streetfood, Getränke und Livemusik. Tickets kosten 3 bis 5 Euro unter .

Am Wochenende gibt es viele Flohmärkte. © Hanno Dreyer

Am Sonntag kann man ein bisschen ausschlafen und dann ab 13 Uhr ins Bahnwärter Thiel zum Stöbern und Feilschen schauen. Eintritt kostet 3,50 Euro an der Tageskasse. Bücher gibt es zwischen 10 und 15 Uhr im Kulturhaus Milbertshofen. Der Eintritt ist frei.

Tropische Schönheit

Wer es bisher noch nicht geschafft hat, mag es vielleicht an diesem Wochenende versuchen: Im Botanischen Garten in Nymphenburg flattern noch immer tropische Schmetterlinge durch das Wasserpflanzenhaus.

Aus Costa Rica oder von den Philippinen sind sie als Puppen nach München gereist, um uns hier den Winter zu verschönern. Die lebendige Ausstellung zeigt so die Lebenszyklen und Besonderheiten dieser Insekten. Und bei diesem angenehmen Wetter lohnt sich auch ein Rundgang durchs Freigelände.

Die Eintrittskarte zur Schmetterlings-Schau gilt zugleich auch als Tageskarte für alle Gewächshäuser. Aber: Für den Besuch unbedingt online ein Zeitfenster buchen! Infos: .

Idea leuconoe heißt dieses hübsche Exemplar. © Franz Höck/Botanischer Garten

Wo die Schäffler tanzen

Es ist eine ureigene Münchner Tradition, die man mal gesehen haben muss: der Schäfflertanz. Der findet nur alle sieben Jahre statt. Während der Pest im Jahr 1517 entstand in München Tanz, durch den die Menschen nach der schweren Zeit aufgeheitert und aus ihren Häusern hervorgelockt werden sollten. An diesem Wochenende gibt es reichlich Gelegenheiten, den historischen Brauch einmal anzuschauen.

Am Samstag, 17. Januar um 9 Uhr am Schweizer Platz in Fürstenried-West, um 11 Uhr am Alten Messeplatz an der Schwanthalerhöhe, um 12 Uhr am Marienplatz, um 13 Uhr am Wittelsbacher Platz und um 15 Uhr in der Terofalstraße 66 in Hadern.

Schäffler tanzen vor dem Neuen Rathaus am Marienplatz. Foto: Lino Mirgeler/dpa © Lino Mirgeler

Am Sonntag, 18. Januar gibt’s ebenfalls mehrere Termine in München: 11 Uhr Josephsplatz, 15 Uhr Manziger Weg 6 in Pasing, 16 Uhr Eversbuschstr. 9 bei der Pfarrkirche St. Martin Untermenzing und um 17 Uhr in der Johanneskirchner Straße 158, Maibaum Huezziplatz.