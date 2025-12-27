München-Tipps zwischen den Jahren: Glühwein, Ausstellungen und vieles mehr

Nach den Feiertagen kehrt erst richtig Ruhe ein – und damit freie Zeit. Wir haben gesammelt, was man jetzt in München unternehmen kann.

Die tief stehende Wintersonne taucht die Isar in ein magisches Licht, eine riesige Seifenblase schillert in der Sonne – passend zu den besonderen Tagen zwischen den Jahren.

Das mit der staden Zeit, das klappt vor Weihnachten ja meist nicht so wirklich. Weihnachtsfeiern, Geschenkestress, Planungen fürs Festmahl – und was machen wir eigentlich Silvester? Dann die eigentlichen Feiertage, an denen es bei vielen eher trubelig denn besinnlich zugeht. Das alles ist jetzt geschafft.

Zumindest, wer freie Tage genießen kann, hat jetzt diese besonderen Tage zwischen den Jahren vor sich. Und wenn dann alle Reste aufgegessen, alle Geschenke verräumt und alle Weihnachtsfilme geschaut sind, dann mag man langsam auch wieder vor die Tür und kann sich all dem widmen, wofür vor Weihnachten keine Zeit war.

Endlich noch mal einen wirklich gemütlichen Glühwein mit Freunden trinken; zwischen Ständen schlendern und weihnachtliche Beleuchtung genießen – das geht jetzt ganz entspannt. Gar nicht so wenige Märkte haben auch jetzt und bis in den Januar hinein offen. Und auch sonst ist einiges zu unternehmen. Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Zirkusluft und Zoo-Tiere

Wer noch eine besondere Unternehmung für die freien Tage sucht, kann beispielsweise Zirkusluft schnuppern, etwa beim Münchner Weihnachtszirkus, der bis 11. Januar an der Rüdesheimerstr. 2 gastiert. .

Ebenfalls bis zum 11. Januar in der Stadt ist die Show "Waterland – Zirkus auf dem Wasser" (Festwiese an der Silberdistelstraße). Auch hier gibt’s täglich mehrere Vorstellungen, Tickets ab 26 Euro, sind oder erhältlich.

Wer lieber Tieren als Menschen zuschaut, kann einfach mal wieder in den Tierpark Hellabrunn gehen. Der ist auch im Winter einen Besuch wert und an Silvester von 9-16 Uhr, an Neujahr von 9-17 Uhr geöffnet.

Ein besonderes Erlebnis sind die tropischen Schmetterlinge im Botanischen Garten. Am besten online ein Zeitfenster-Ticket buchen (Tägl. 9-16 Uhr, am 31.12. geschlossen. ). Auch das SEA LIFE ist täglich – auch an Silvester und Neujahr – geöffnet, 9-18 Uhr. Tickets online:

Hier gibt es noch Glühwein und Schmankerl

Auch nach Weihnachten bleibt ein wenig Zauber in der Stadt – zumindest an einigen Orten. Wer noch nicht genug von Lichtern, Glühwein und winterlicher Stimmung hat, findet zwischen den Jahren weiterhin Gelegenheiten zum Bummeln und Aufwärmen.

Auf der Praterinsel lädt Santa’s Isarzauber noch bis zum 28. Dezember zu Glühwein und Schmankerln ein. Geöffnet ist am Samstag bis 23 Uhr, am Sonntag bis 22 Uhr. Ebenfalls bis zum 28. Dezember geöffnet bleibt die Winterworld in Freimann. An mehr als 30 Ständen gibt es Kulinarisches und Geschenkideen, dazu eine Eislaufbahn und ein Riesenrad.

Am Münchner Flughafen locken über 40 Stände zum Schlendern und Schlemmen. Neben Essen und Getränken werden hier auch Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen angeboten. Im Olympiapark ist der Märchenbazar noch bis Sonntag (28.12.) geöffnet. Neben bunten Ständen gibt es dort auch Showeinlagen und Märchenstunden.

Der Winterzauber am Viktualienmarkt. © IMAGO/S.Gottschalk

Wer länger in Weihnachtslaune bleiben möchte, wird in Bogenhausen fündig: Das Glühwein-Festival läuft dort noch bis zum 11. Januar 2026. Zur Auswahl stehen mehr als 36 Sorten – von Chili-Willi über Strawberry Kiss bis zur klassischen Feuerzangenbowle.

Auch der Viktualienmarkt lässt den Weihnachtszauber noch bis zum 5. Januar nachklingen und lädt zum geselligen Beisammensein ein. Im Westpark geht das winterliche Vergnügen am Mollsee bis zum 1. Januar weiter – mit Feuerschalen und gemütlicher Atmosphäre.

Es gibt viel zu schauen

Auch in den Tagen rund um Neujahr ist in den Münchner Museen viel zu sehen. Allerdings lohnt sich ein Blick auf die Öffnungszeiten.

"What the City. Perspektiven unserer Stadt" heißt etwa die Schau, die aktuelle stadtgeschichtliche Themen aus fast allen Sammlungen des Stadtmuseums in einer Ausstellung zusammenbringt. (Zeughaus, Di - So 11 -19 Uhr, Mo geschlossen, 31.12. geschlossen, 1.1. 12-19 Uhr, Eintritt frei).

Ikonische Polaroids von Star-Fotograf Helmut Newton zeigt das Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung (Thierschplatz 6, tägl. 10-18 Uhr, Mi geschlossen, Fr 10-20 Uhr, Eintritt frei).

In "Die Welt der Mumins", die die finnische Künstlerin Tove Jansson vor 80 Jahren erfunden hat, führt die aktuelle Ausstellung im Literaturhaus für Kinder ab 6 und natürlich Erwachsene (Mo bis So 11-18 Uhr, 31.12. und 1.1. geschlossen).

Im Bayerischen Nationalmuseum lohnt immer ein Rundgang, derzeit ist freilich die Krippenausstellung ein Hingucker (Di - Mi und Fr - So 10 - 17 Uhr, Do 10 - 20 Uhr, Mo geschlossen, 31.12. 10 -17 Uhr, 1.1. geschlossen). Noch mehr Kripperl sind in der Krippenausstellung in der Unterkirche von St. Theresia in Neuhausen (Dom-Pedro-Straße) zu sehen (Am 28.12., 1.1., 4.1. und 6.1., je 11.45 bis 15 Uhr. Eintritt frei).

Durch fünf Jahrtausende Kunst und Kultur des Alten Ägypten und des Antiken Sudan geht es im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst. Besonders toll aktuell: die Sonderausstellung "Kindheit am Nil" für Kinder (Mo geschl. Di - So 10 -18, Di 10-20 Uhr, 31.12. und 1.1. geschlossen).

Schwimmen, Schwitzen, Eis

Draußen ist’s kalt und grau? Nach dem Feiertagstrubel das Bedürfnis nach Erholung? Dann ist ein Besuch im Hallenbad oder der Sauna doch etwas sehr wohltuendes.

Die Münchner Bäder und Saunen sind in den Ferien normal geöffnet. An Silvester aber nur bis 14 Uhr und an Neujahr von 12 bis 20 Uhr. Seit 20. Dezember hat auch das Cosimabad wieder geöffnet. In den Saunen ist Silvester und an den Feiertagen gemischter Betrieb.

Eisspaß im Prinze. © SWM

Wer Lust auf Bewegung hat, könnte sich auf die Kufen wagen: Beim Eislaufen im Prinzregentenstadion. Hier ist während der Ferien Dienstag und Donnerstag 9.30 bis 19.30 Uhr und Mittwoch 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Freitag bis Montag: 9.30 bis 21.30 Uhr. An Silvester ist bis 14 Uhr geöffnet (Kassenschluss 13 Uhr) und an Neujahr von 12 bis 20 Uhr (Kassenschluss 19 Uhr). Zwei Eisstockbahnen gibt es hier auch. Sie müssen online über den Webshop gebucht werden. Infos unter .

Winterluft

Warm eingepackt ist ein langer Spaziergang auch bei frostigen Temperaturen wohltuend. Besonders schön – und flexibel zu verlängern oder zu verkürzen – ist die Route von der Studentenstadt Freimann durch den Englischen Garten.

Der nördliche Teil des Parks ist ruhiger und unberührter und damit eine willkommene Abwechslung zum klassischen Rundgang um den Monopteros.

Der Kleinhesseloher See im Englischen Garten. © IMAGO

Los geht es an der Studentenstadt über die Grasmeierstraße in den Englischen Garten. Von dort folgt man dem Schwabinger Bach nach Süden. Alternativ kann man auch den Oberstjägermeisterbach entlang gehen.

Beide Wege treffen später wieder aufeinander und führen über den Isarring zum Kleinhesseloher See. Von dort geht es entweder zur U6 Dietlindenstraße – oder man verlängert den Spaziergang bis zum Chinesischen Turm.