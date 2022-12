München: Tierrettung an Weihnachten – Pfote in Heizung festgesteckt

Die Tierrettung hat eine Hündin aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier hat zum Glück keine schlimmen Verletzungen davongetragen.

München - Schreck für eine Münchnerin und ihre Hündin am 1. Weihnachtsfeiertag mit Happy End: Das 16 Jahre alte Tier hatte eine Pfote zwischen einem Heizkörper und einem Temperaturregler eingeklemmt.

Besitzerin alarmiert Tierrettung

Die Besitzerin versuchte zunächst alleine, die Hündin zu befreien – diese war aber so panisch, dass sie ihr nicht helfen konnte. Die Frau alarmierte die Tierrettung, die innerhalb von 15 Minuten zur Stelle war.

Als die Helfer eintrafen, lag die Hündin "abgekämpft neben der Heizung" und blutete an der Pfote, so die Tierrettung in einer Mitteilung. Der Vierbeiner sei so verängstigt gewesen, dass man ihm einen Maulkorb aufsetzen musste. Eine Sedierung sei nicht nötig gewesen.

Tierärztin befreit Hündin

Mit viel Olivenöl und vorsichtigen Bewegungen gelang es der Tierärztin und ihrem Assistenten schließlich, die Pfote zu befreien.

Die Hündin hat sich die Pfote eingeklemmt und musste gerettet werden. © privat

Zum Glück trug die Hündin keine schwerwiegenden Verletzungen davon. Dennoch bekam das Tier ein Schmerzmittel verabreicht, die Pfote muss gekühlt und einige Tage geschont werden.