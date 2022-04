München: Teenager bekifft und ohne Führerschein auf geklautem Roller unterwegs

Zwei Teenager lösen am Sonntag Polizeieinsätze aus. Der eine ist nicht nüchtern, der andere verliert die Kontrolle über ein PS-Monster.

München - Fast ein PS pro Kilogramm: So viel Leistung (160 PS) hat das Motorrad, mit dem ein Schüler (17) aus dem Kreis Miesbach am Sonntag unterwegs gewesen ist - eine Honda CBR 1.000 RR. Der junge Mann tourte offenbar in der Gruppe mit anderen Bikern.

Der Teenager verlor die Kontrolle über das Motorrad

Die Männer drehten eine Runde auf der Maximilianstraße. Auf dem Rückweg in Richtung Altstadtring verlor der Teenager aber die Kontrolle über dieses PS-Monster. Als die Gruppe schon fast an der Ampel angekommen war, stieß er zunächst gegen ein am Straßenrand geparktes Motorrad der Marke BMW.

Danach kollidierte er mit einem Biker aus seiner Gruppe. Beide stürzten. Passanten wählten den Notruf. Und als die Polizei am Einsatzort Maximilianstraße Ecke Altstadtring ankam, fiel den Beamten auf, dass der Mann doch sehr jung aussah.

Fehlende Fahrerlaubnis und fahrlässige Körperverletzung

Bei der Aufnahme der Personalien bemerkten die Beamten dann, dass der Teenager nicht die richtige Fahrerlaubnis für das Sportmotorrad hatte - um genau zu sein, besaß der Schüler gar keine Fahrerlaubnis. Eine Anzeige hat er nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung.

Doch es droht größerer Ärger. Auch der Verdacht der Urkundenfälschung steht im Raum. Der 17-Jährige hatte nämlich das Kennzeichen eines anderen Motorrads auf die Honda geschraubt. Das dürfte in der Summe ziemlich ungemütlich werden für den Teenager aus dem Alpenvorland.

16-Jähriger in John-Wayne-Manie unterwegs

Ein Laimer Teenager, 16, hat sich am Sonntag auch nicht viel schlauer angestellt. Der Polizei war er aufgefallen, weil er die Verriegelung seines Helms nicht verschlossen hatte - in John-Wayne-Manier also war er unterwegs, so nannten das die US-Soldaten im Vietnamkrieg, wenn sie den Helm lässig mit offenem Riemen trugen.

Bekifft und ohne Führerschwein unterwegs

Als die Beamten den Teenager zur Kontrolle anhielten, um ihn auf den offenen Helm hinzuweisen, fiel ihnen auf, dass er nicht nüchtern wirkte. Alkohol war zwar nicht zu riechen, aber der Drogenschnelltest schlug an: THC-positiv, der Schüler hatte gekifft.

Doch das war hier nicht das größte Problem. Der 16-Jährige hatte gar keinen Führerschein. Und zu guter Letzt war der Roller auch noch geklaut.