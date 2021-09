"München tanzt wieder": Clubgänger schon zu über 80 Prozent geimpft

Das Club-Pilotprojekt "München tanzt wieder" ist ein Erfolg, bislang waren sämtliche Veranstaltungen ausverkauft. Die ersten beiden Wochenenden zeigen auch: Der Großteil der jungen Münchner, die feiern wollen, sind geimpft.

München - Der Start fiel wortwörtlich ins Wasser, doch nun steht das Pilotprojekt "München tanzt wieder" vor dem dritten Feier-Wochenende unter freiem Himmel. Nachdem das erste geplante Wochenende wegen des schlechten Wetters abgesagt wurde, konnten die Münchner aber an den vergangenen beiden Wochenenden tanzen, feiern und trinken.

Mehrere Münchner Clubs - unter anderem das Pacha, der Sweet Club, das Harry Klein und das Filmcasino - haben sich für das Projekt zusammengetan, um wieder geordnetes Nachtleben in der Stadt zu ermöglichen. Denn im Vergleich zu den wilden Freiluft-Partys in der Maxvorstadt oder am Gärtnerplatz, gibt es hier ein sicheres Hygienekonzept – ganz ohne Abstandsregelung und Maskenpflicht. "Das Pilotprojekt zeigt klar, es ist sehr viel sicherer einen Teil des Nachtlebens von den Clubs veranstalten zu lassen, als unkontrollierte Partys und Zusammenkünfte verhindern zu müssen", sagt David Boppert, Vorstand des Verbands der Münchener Kulturveranstalter (VDMK).

"München tanzt wieder" bisher immer ausverkauft

Von Donnerstag bis Samstag, von 18 bis 2 Uhr, hat der Open-Air-Club am Maximiliansplatz geöffnet. Feiern mitten in der Stadt und bis in die Nacht hinein – und das in Pandemie-Zeiten. Mathias Scheffel vom Filmcasino vergleicht das Ermöglichen der Veranstaltung gar mit dem Wegfall der Sperrzeiten in den Neunzigern. "München tanzt wieder" wurde mittlerweile von der Stadt um ein weiteres Wochenende, bis zum 25. September, verlängert – auch, weil das Projekt von den (jungen) Münchnern sehr gut angenommen wurde.

Das zeigt auch eine erste Zwischenbilanz des VDMK: Bislang waren alle Veranstaltungen ausverkauft, insgesamt haben bereits mehr als 5.000 Menschen auf dem Party-Areal am Maximiliansplatz gefeiert (Stand: 16. September). "Es ist für uns alle eine große Freude in die glücklichen Gesichter unserer Gäste zu blicken, die überwältigend positive Resonanz zu hören und das Personal, die Technik, die Ordner*innen und vor allem auch unsere Künstler*innen wieder bei deren geliebter Arbeit zu erleben", sagt Tom Hilner vom Pacha dazu.

Open-Air-Club in München: Einlass nur mit 3G-Nachweis

Die bisherigen Zahlen des VDMK machen vor allem eins deutlich: Der Großteil der feiernden Münchner ist geimpft. Wer sich online ein Ticket für "München tanzt wieder" kaufen möchte, wird nach dem Impf- bzw. Immunisierungsstatus gefragt. Dabei gaben dem Verband zufolge 83 Prozent der Gäste an, bereits vollständig geimpft zu sein. Zwei Prozent seien wieder genesen und dadurch immunisiert, 15 Prozent ließen sich vor dem Eintritt in den Open-Air-Club testen. Beim Einlass muss dann der entsprechende Nachweis zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument vorgezeigt werden.

"Die hohe Impfquote der Gäste zeigt, wie verantwortlich für sich und andere unser Publikum ist. Diese Erkenntnis muss einen Einfluss auf weitere Maßnahmen und die angekündigte Öffnung der Clubs ab Oktober haben", sagt Roman Lehmann vom Pacha dazu.

Für den VDMK ist die Öffnung der Clubs der nächste wichtige und logische Schritt. Bald ist es auch soweit: Ab dem 1. Oktober dürfen in Bayern wieder Clubs und Diskotheken öffnen – konkrete Auflagen seitens der Bayerischen Staatsregierung fehlen zwei Wochen vor dem geplanten Start allerdings noch. Eine schwierige Situation für die Betreiber, denen die Planungssicherheit fehlt.

Das sieht auch VDMK-Vorstand David Süß so: "Bislang gab es keinen konstruktiven Austausch der Staatsregierung mit den Clubs zu den Öffnungsperspektiven. Wir werden zusammen mit vielen anderen bayerischen Clubs in den kommenden Tagen eine klare Forderung zur Öffnungsstrategie veröffentlichen."