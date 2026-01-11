AZ-Plus
  München sucht dringend Wahlhelfer: Das gibt es für den Dienst an der Demokratie

München sucht dringend Wahlhelfer: Das gibt es für den Dienst an der Demokratie

Am 8. März 2026 findet in München die Kommunalwahl statt. Dafür sucht das Wahlamt aktuell noch mehr als 3000 freiwillige Wahlhelfer.
André Wagner |
Für die Kommunalwahl am 8. März 2026 sucht das Wahlamt München noch freiwillige Wahlhelfer.
© picture alliance/dpa

In weniger als zwei Monaten, am 8. März 2026, finden in München die Kommunalwahlen statt. Über eine Million Bürger und Bürgerinnen sind an diesem Tag aufgerufen, ihre Stimmen für das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin, den Stadtrat mit seinen 80 Mitgliedern und die 25 Bezirksausschüsse abzugeben. Damit auch jede abgegebene Stimme gezählt wird, werden am 8. und 9. März rund 14.000 Wahlhelfende im Einsatz sein.

Noch hat die Stadt München aber nicht ausreichend Wahlhelfer zusammen. Aktuell benötigt das Wahlamt München noch rund 3500 Freiwillige, die in den Wahlräumen und Briefwahlzentren mithelfen.

Wahlhelfer erhalten eine Aufwandsentschädigung 

Die Landeshauptstadt belohnt diesen Einsatz für die Demokratie mit einer Aufwandsentschädigung zwischen 130 und 180 Euro – je nach Aufgabe im Wahlvorstand. Für den Einsatz am Sonntag können Wahlhelfende entweder einen freien Tag (Beschäftigte im öffentlichen Dienst) oder zusätzlich 50 Euro (alle Wahlhelfenden) beantragen. Für die Einsatzzeit am Montag erstattet die Stadt Arbeitgebern die Personalkosten.

Alle Interessierten, die mindestens 18 Jahre alt sind und die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaats besitzen, können sich als Wahlhelfer anmelden. Vorkenntnisse aus vorherigen Wahlen sind nicht notwendig, das Wahlamt hält im Vorfeld der Kommunalwahl Schulungen ab – sowohl in Präsenz, als auch online.

Bildung von Wunschteams möglich

Wer gemeinsam mit Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen bei der Kommunalwahl unterstützen möchte, kann noch bis Ende Januar ein Wunschteam aus bis zu acht Wahlhelfenden für die Auszählung der Briefwahl bilden. Insgesamt bestehen die Teams aus zehn Personen. Um als Wunschteam mitzuhelfen, meldet sich jedes Teammitglied einzeln im Wahlhelfer-Portal an und trägt im Feld "Wunschteam Briefwahl" jeweils den vereinbarten Teamnamen ein.

Infos und Anmeldung findet man online.

  • Bongo am 10.01.2026 07:14 Uhr / Bewertung:

    Antwort an Chris 1860:
    Wenn der Analyst so auszählt, wie er schreibt, dann wunderst einen nicht, dass manchmal bei einer Nachzählung ein anderes Ergebnis herauskommt.

  • Bongo am 10.01.2026 07:09 Uhr / Bewertung:

    Antwort an Ostbayer:
    Ich glaube, Sie wollen mit Ihren 4 Tagen Interessenten abschrecken! Also, ich war über drei Jahrzehnte bei sämtlichen Wahlen dabei, länger als bis 1 Uhr morgens haben wir nie gebraucht.

  • Witwe Bolte am 10.01.2026 11:22 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    Niemals ist man mit dem Auszählung der Wahlzettel bei einer Kommunalwahl in München um 1 Uhr komplett fertig. Vielleicht bei einer Landtags- oder Bundestagswahl. Komm.wahl-Auszählen ist in Metropolen seeehr kompliziert.

