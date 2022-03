München: So wenige Verkehrstote wie noch nie - Zahl der E-Scooter-Unfälle steigt stark an

2021 ist die Zahl der Verkehrsunfälle in München auf ein neues Rekordtief gefallen. Doch die Zahl der E-Scooter-Unfälle hat sich verdreifacht – die Polizei geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus.

München - In München gibt es immer weniger Verkehrsunfälle und Opfer, so auch im vergangenen Jahr. Das teilte die Polizei im Rahmen ihrer Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2021 am Montag mit.

München: 15 Verkehrstote in einem Jahr

Insgesamt gab es in München im vergangenen Jahr 44.456 Verkehrsunfälle, also alle zwölf Minuten – das sind 1,1 Prozent weniger als 2020. Dabei handelte es sich laut Polizeivizepräsident Michael Dibowski vor allem um Klein-Unfälle "bei denen lediglich Sachschäden entstanden sind und auch keine schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten zu Grunde liegen".

Jedoch starben auf Münchens Straßen auch 15 Menschen in Folge von Verkehrsunfällen. Zwar sind das so wenige wie noch nie zuvor, doch Dibowski sagte bei der Pressekonferenz auch: "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen bei einem Verkehrsunfall völlig unerwartet aus dem Leben gerissen werden. Hinter jedem Verkehrstoten steht daher auch immer ein tragisches Schicksal und ein schmerzlicher Verlust für die Angehörigen.“ Mehr als die Hälfte der Toten, acht an der Zahl, waren Senioren über 65 Jahre.

Auch weniger Unfälle mit Radlern in München

Bei fünf der tödlichen Verkehrsunfälle war erhöhte Geschwindigkeit die Ursache, zweimal war Alkohol im Spiel. "Unser primäres und langfristiges Ziel ist es, die Zahl der Verkehrstoten noch weiter zu reduzieren“, bekräftigte der Polizeivizepräsident. Verletzt wurden - teils auch schwer - insgesamt 6.649 Personen.

Auch die Zahl der Unfälle mit Radfahrern ging mit 2.975 zurück: Um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt 2.658 Radfahrer

wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, davon 318 schwer. Dibowski appellierte an die Radler, Helme zu tragen: "Unfälle mit Radfahrern sind immer gefährlich, denn Radfahrer haben keine Knautschzone. Bei Zusammenstößen und Stürzen kommt es daher schnell auch zu schweren Verletzungen."

Zahl der E-Scooter-Unfälle dreimal so hoch wie 2020

Besorgt zeigt sich der Polizeivizepräsident wegen der häufigen Unfälle mit E-Scootern. 319 Mal wurde die Polizei alarmiert, die Zahl hat sich somit verdreifacht. Die Polizei geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. 1.300 Personen wurden dabei erwischt, als sie betrunken mit dem Roller unterwegs waren.