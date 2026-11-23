Flieger heben hier schon lange keine mehr ab: Der Stadtspaziergänger unterwegs auf dem alten Airport-Gelände in München-Riem.

Die große Flatter: In Riem wird ja doch noch immer gestartet und gelandet – nur halt viel ökologischer als früher.

sigi mueller 8 Die große Flatter: In Riem wird ja doch noch immer gestartet und gelandet – nur halt viel ökologischer als früher.

Lange ist es her, dass hier der Münchner Flughafen war. Ein Hinweisschild, welches allerdings von einheimischen Künstlern mit Sprühfarbe wunderbar verschönert wurde, lässt es erkennen, aber auch der alte rote Tower steht noch. Anfang der 80er habe ich hier ab und zu bei Avis gejobbt, Autos von der Servicestation in Riem zum Flughafen gefahren und die dort abgegebenen zurückgebracht. Manchmal muss man zusätzlich arbeiten, um sich einen Beruf leisten zu können. Am Anfang war das so.

Nun hat sich, schon vor langer Zeit, alles so verändert und ist mittlerweile zur Normalität geworden, dass man sich einen Flughafen hier nicht mehr vorstellen kann. Ein neuer Stadtteil ist entstanden. Wohnen, Schulen, Kindergärten und natürlich ein großes Einkaufszentrum, die Messe, ein riesiger Freizeitpark mit großem See.

Auffallend viele Asiaten mit ihren umgehängten Zugangsschildern

Ich schlendere durch die Riem Arcaden, in den Messehallen läuft gerade die Electronica, eine internationale Messe und es begegnen mir auffallend viele Asiaten, die mit ihren umgehängten Zugangsschildern hierher zum Essen kommen. Lange Schlangen an allen Lokalen und Essensausgaben, aber trotzdem eine angenehme Ruhe und Entspanntheit. Kein Gedrängel, kein Vordrängen, kein Geschubse – es funktioniert. Ich stehe für eine Leberkassemmel an, irgendwann bin ich dran, und ja, die Semmel mit etwas Senf.

Mit dem Strom der Messebesucher schlendere ich vor zum Messeeingang West. Vorbei am See zücken viele ihre Handys, als die Möwen auftauchen, die Graugänse und die Schwäne. Zurück gehe ich Richtung Riemer Park, vorbei an dem Birkenwäldchen, der langen Birkenallee und kann mir wirklich nicht mehr vorstellen, dass ich von hier aus, vor langer Zeit, nach Griechenland, nach Amerika und wer weiß noch wo überallhin geflogen bin. Und dass ich vor noch längerer Zeit alle paar Minuten mit einem anderen Auto, mal war’s ein Fiesta, mal ein fetter Mercedes und alles dazwischen, über den Point gefetzt bin.

In diesem Sinne eine schöne Woche.

Ihr Sigi Müller