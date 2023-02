München reißt ab: Fotoausstellung in der Sendlinger Kulturschmiede

Eine ungewöhnliche Perspektive auf unsere Stadt ist noch diese Woche in einer Fotoausstellung in der Sendlinger Kulturschmiede zu sehen.

Franz Will 7 Abriss 2002: Hinter der Residenz am Marstallplatz hatten sich historische Wirtschaftsgebäude befunden. Immerhin die kurfürstlichen Stallungen werden erhalten - und beim Tiefgaragen-Bau aufgestelzt.

Abriss 1990: Der Abbruch des Rieger-Pelze-Geländes am Isartor macht kurzfristig eine besondere Perspektive auf das Tor frei. Dieses Bild ist das Lieblingsfoto von Franz Will auf dieser Seite.

Franz Will 7 Abriss 2000 auf dem Mathäsergelände, dahinter das "Pini-Haus", rechts ist der Justizpalast zu sehen, der natürlich stehenbleibt. Dem "Hertie"-Bau dazwischen (später Karstadt, jetzt Galeria), geht's auch bald an den Kragen.

Abriss 2009: das Areal der "Süddeutschen Zeitung" von der Ecke Hotterstraße/Färbergraben aus gesehen. Heute hat die Zeitung in Berg am Laim ihren Sitz.

Abriss 2000: Blick auf den mittelalterlichen Löwenturm am Rindermarkt: Hier wird er von seiner Einbauung aus Nachkriegszeit befreit. Heute steht er völlig frei am Rindermarkt.

München - München gilt nicht gerade als Stadt in rasanter Veränderung. Und auch Bilder vom Abriss sind nicht unbedingt das, was Besucher und Bewohner sofort im Kopf haben. Dabei lohnt sich dieser spezielle Blick besonders – wie noch diese Woche eine Ausstellung mit Fotos von Franz Will in der Sendlinger Kulturschmiede zeigt.

Foto-Ausstellung von Franz Will: Wenn der Blick auf bis dahin verstellte Gebäude frei wird

Will ist 68 – und seit Jahrzehnten begeisterter Chronist vom Abbruch Münchner Häuser. Nach dem Krieg habe es noch so viele Abbruchhäuser gegeben, erzählt er im Gespräch mit der AZ.

Auch heute sei es doch noch so, dass die Menschen stehenblieben, "ein kleiner Schock, plötzlich ist ein Haus weg", wenn sie bemerkten, dass abgerissen wird. Dabei fasziniert ihn besonders, welche Blicke oft frei werden – ungewohnte Perspektiven auf Gebäude, die bis dahin eben verstellt waren.

Münchnerisch sind aber nicht nur seine Objekte – sondern auch seine Objektive. "Meine Bilder sind mit alten, analogen Objektiven aufgenommen", betont er. "Die vor 60 Jahren auch in München von Steinheil, Rodenstock, Enna oder Agfa gebaut wurden."

Die Ausstellung in der Sendlinger Kulturschmiede hat diese Woche noch zwei Mal geöffnet. Am Donnerstag,(23. Februar) ab 18 Uhr und am Samstag (25. Februar) ab 15 Uhr. Um 19 Uhr Finissage mit Bahar Türker (klassische Gitarre).