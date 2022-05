München: Projekt Bahnsteigtüren an der U-Bahn vorerst auf Eis gelegt

Eigentlich hätten kommendes Jahr Bahnsteigtüren an der U-Bahnhaltestelle Olympiazentrum installiert werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie ist der Beginn der Testphase aber offen, erklärt die MVG nun.

So könnten Bahnsteigtüren in München künftig aussehen. Bei der U9 (die noch Zukunftsmusik ist), sollen Bahnsteigtüren gleich mitgeplant werden.

München - 2023 hätte das Pilotprojekt am Olympiazentrum starten sollen, doch nun liegen die Planungen für Bahnsteigtüren bei der U-Bahn still: Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf AZ-Anfrage erklärt, ist unklar, wann die Türen in München getestet werden sollen. Zuerst hatte der " " berichtet.

MVG: Testphase für Bahnsteigtüren sollte 2023 beginnen

Im August 2019 gab die MVG bekannt, dass Bahnsteigtüren, die an U-Bahnhöfen für mehr Sicherheit sorgen sollen, in München grundsätzlich möglich seien. Gleichzeitig kündigte sie an, am Olympiazentrum eine von vier Bahnsteigkanten testweise mit verglasten, fahrzeughohen Türen auszustatten. 2023 solle der Test beginnen, hieß es damals.

Keine Bahnsteigtüren wegen Corona

Doch dieses Ziel kann wohl nicht eingehalten werden. "Wann das Testsystem am Olympiazentrum realisiert werden kann, ist offen", so MVG-Sprecher Maximilian Kaltner zur AZ. Grund: die Corona-Pandemie.

Bis es in München tatsächlich Bahnsteigtüren geben wird, wird es also noch einige Zeit dauern.