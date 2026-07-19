Hunderte Jugendliche feiern mitten in der Nacht eine unangemeldete Tiktok-Party unter der Wittelsbacherbrücke, bis ein Notruf wegen eines Messers die Polizei auf den Plan ruft – am Ende bleibt ein verletzter 16-Jähriger und viele offene Fragen.

Eine unangemeldete Party unter der Wittelsbacherbrücke ist in der Nacht zum Sonntag aufgeflogen, weil ein Passant um kurz nach Mitternacht die Polizei rief. Eine Person sei unterhalb der Brücke mit einem Messer in der Hand gesichtet worden, erklärte der Anrufer gegen 0.15 Uhr. Sofort rückten mehrere Streifen der Münchner Polizei an. Und stellten fest, dass dort eine Party mit mehreren Hundert Jugendlichen und jungen Erwachsenen stattfand. Die Polizei geht davon aus, dass das Fest über einen Post auf der Social-Media-Plattform Tiktok organisiert worden war.

Schlägerei auf dem Fest

Etliche der jungen Leute meldeten den Polizisten dann, dass eine Schlägerei auf dem Fest stattgefunden habe. Die Beamten fanden einen 16-jährigen Teenager verletzt vor. Er gab an, von mehreren Leuten verfolgt und dann mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen worden zu sein. Der Rettungsdienst brachte den Teenager in ein Krankenhaus. Seine Erziehungsberechtigte wurde ebenfalls verständigt.

Kein Messer entdeckt

Laut Polizei hat sich die Menschenansammlung nach einer "Ansprache der vor Ort befindlichen Personen" aufgelöst. Ein Messer fanden die Beamten vor Ort nicht vor. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.