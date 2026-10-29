München startet eine großangelegte Baumpflanz-Offensive in der Altstadt: Allein in der Sendlinger Straße entstehen sechs neue Schatteninseln, insgesamt sind 150 zusätzliche Bäume im Zentrum geplant – als natürliche Klimaanlagen gegen Hitze und für mehr Aufenthaltsqualität.

Ein Sommertag in der Sendlinger Straße. Ohne Schatten kann es hier um einige Grad heißer werden als die aktuelle Tagestemperatur es aussagt.

Im Rahmen eines 2023 beschlossenen Baumbepflanzungs-Mega-Projektes mit 3500 neuen Bäumen für das Münchner Stadtgebiet bekommt die Sendlinger Straße ab Anfang November sechs neue Bäume.

Sie sollen der Shoppingmeile, die bekanntlich zur reinen Fußgängerzone umgebaut worden ist, vor allem an heißen Tagen Schatten bieten und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Geplant sind insgesamt 2000 Bäume in Grünanlagen und im Straßenbegleitgrün sowie etwa 1500 Bäume im bisher asphaltierten Straßenraum.

Vertreter des Baureferats hatten die Bepflanzungen für die Innenstadt jetzt im Bezirksausschuss Altstadt-Lehel (BA1) vorgestellt. Der genaue Ablaufplan stehe noch nicht fest, hieß es. Aber die Gruben für die Bäume seien bereits ausgehoben und umzäunt. Noch im Laufe des Novembers sollten also alle sechs neuen Bäume zwischen Färbergraben und Hackenstraße stehen. Die Aushubarbeiten des Baureferats hatten im Anfang September begonnen.

Auch Bäume am Marienplatz geplant

Auch im Herzen der Stadt werden in naher Zukunft neue Bäume stehen. Insgesamt sind 150 neue Bäume in der Altstadt geplant, um die Fußgängerzonen hitzeresistenter zu gestalten, wie es die Stadt formuliert. Auch rund um den Alten Peter, am Frauenplatz, in der Dienerstraße und am Marienplatz sind 16 neue Bäume geplant. Sie sollen im Jahr 2027 eingesetzt werden.

"Die immer länger anhaltenden Hitzeperioden stellen uns vor immer größere Herausforderungen", sagt dazu Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer. Bäume seien "die natürlichen Klimaanlagen Münchens und fungieren als Lebensraum für viele Tiere", sagte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) schon öfters.

Rund 52 Millionen Euro sind für die Bepflanzungs-Offensive eingeplant. Teile der Summe kommen von Förderprogrammen des Bundes. Pro Baum rechnet man bei der Stadt mit 100.000 Euro, bis er steht und zum Schutz zunächst umzäunt ist.