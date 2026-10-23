Die US-Outdoormarke Patagonia verlegt ihre Münchner Büros ins ehemalige Heizkraftwerk des Schwabinger Krankenhauses. Das historische Industriedenkmal ist zum modernen Büro-Loft umgebaut. Es gibt noch Platz für weitere Mieter – und für Gastronomie.

Die US-Outdoormarke Patagonia zieht nach Schwabing – und zwar in den Westflügel des früheren Heizkraftwerks aus den Jahren 1906/1907, das das Schwabinger Krankenhaus mit Strom und Wärme versorgt hat.

Das Industriedenkmal am Mildred-Scheel-Bogen 15, das nun „Maschinenhaus“ heißt, hat die e+k Group (früher Ehret+Klein) 2021 erworben, über einige Jahre saniert und zu einem modernen Büro-Loft mit 3900 Quadratmetern Fläche umgebaut. Patagonia richtet nun auf knapp 500 Quadratmetern Büros ein. In einem angrenzenden Showroom sollen die neuesten Kollektionen für Händler ausgestellt werden.

Temporäres Künstlerhaus im Industriedenkmal

Die Kessel wurden vor acht Jahren stillgelegt. Danach nutzte das Künstlerkollektiv "broke.today" mit Street-Art-Künstlern, Designern, Architekten, Handwerkern und Musikern das Kesselhaus, bis der Umbau begann. Die Idee von e+k war, die historische Bausubstanz zu erhalten und so umzubauen, dass das Gebäude für modernes Arbeiten genutzt werden kann. So haben sich laut dem Projektentwickler – im Vergleich zu einem Büroneubau – 48 Prozent der CO₂-Emissionen einsparen lassen.

Küche, Bar, Besprechungsecken und Büros: So soll das "Maschinenhaus" bald innen aussehen. © Visualisierung: Comm AG

Neue Loft-Atmosphäre

Die Kesselhalle ist entkernt worden, die dicken Außenwände aber blieben vollständig erhalten und dienen als natürliche Isolierung. Innen wurde eine neue Tragstruktur mit drei Decken eingezogen. Weil im gesamten Gebäude die Luft optimal zirkuliere, bleibe es im Sommer auch ohne Klimaanlage kühl. Links und rechts des historischen Gebäudes mit Satteldach gibt es nun auch zwei kleinere neue Anbauten.

In die ehemalige Kesselhalle sind neuen Decken eingezogen worden. Dort sind jetzt Flächen für moderne Büros. © Visualisierung: Comm AG

Noch Büro- und Gastro-Flächen frei

Patagonia hatte bisher seine Büros in der Leopoldstraße, wo sich auch ihr Münchner Laden befindet. Die Büroflächen dort seien zu klein geworden, sagt Regionalmanager Michael Austermühle. Noch laufen am "Maschinenhaus" in Schwabing letzte Umbauarbeiten. Die Patagonia-Mitarbeiter werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres umziehen. Es sind noch weitere Büro- und Gastroflächen verfügbar, die man anmieten kann.