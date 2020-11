München: Neue Decathlon-Filiale im Elisenhof - Eröffnungstermin steht fest

In der Münchner Innenstadt wird es bald eine neue Decathlon-Filiale geben. Jetzt ist auch klar, wann das Geschäft im Elisenhof öffnen soll.

München - Der Sportartikelhersteller Decathlon eröffnet eine neue Filiale in München. Das Geschäft mit einer Verkaufsfläche von rund 3.000 Quadratmetern entsteht im Elisenhof in der Münchner Innenstadt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat, ist die Eröffnung am 3. Dezember geplant.

Decathlon am Stachus schließt am Jahresende

Der Markteintritt des Sportartikelherstellers und -händlers in München erfolgte 2016 über eine kleine Filiale in den Stachus Passagen. Diese wird nun durch den neuen Laden im nahegelegenen Elisenhof ersetzt. Die Schließung ist hier am 31. Dezember geplant.

"Die Neueröffnung im Elisenhof stärkt das großflächige Filialkonzept von Decathlon. Durch den Umzug auf eine größere Fläche können wir die Bedürfnisse und Sportarten unserer Kunden besser bedienen und gleichzeitig unsere Unternehmensphilosophie, jedem den Zugang zum Sport zu ermöglichen, weiter leben", sagt der verantwortliche "City-Leader" Thomas Zielke in einer Mitteilung.

Daneben gibt es noch zwei weitere Decathlon-Standorte in München – ein Geschäft befindet sich im Mona-Center, das andere im Forum Schwanthalerhöhe. Mitte des Jahres wurde außerdem eine Filiale in Erding eröffnet. Ein weiteres Geschäft mit 7.000 Quadratmetern Verkaufsfläche soll im Frühjahr 2021 in Unterföhring eröffnen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle Mitarbeiter in der neuen oder einer der umliegenden Filialen weiter beschäftigt werden.