München: Lastwagenfahrer übersieht Pedelec – Rentner schwer verletzt

In Milbertshofen hat ein Lastwagenfahrer beim Abbiegen einen Mann auf seinem Pedelec übersehen und mit seinem Lkw erfasst. Der 72-Jäherige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

München - Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer ist in Milbertshofen von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Im Glockenbachviertel mündete ein Unfall mit zwei Radlern in eine Fahrerflucht.

Unfall in Milbertshofen: Lkw erfasst Pedelec-Fahrer

Wie die Polizei berichtet, war am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein 37-jähriger Kraftfahrer aus München mit seinem Lastwagen auf der Moosacher Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Schleißheimer Straße rechts abbiegen.

Der Lkw-Fahrer übersah den Mann auf seinem Pedelec beim Abbiegen, der Rentner stürzte. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß erst nach einigen Metern und fuhr den Angaben zufolge mit den Hinterreifen über das Pedelec.

Der Rentner wurde ebenfalls vom Lastwagen erfasst, aber nicht überrollt. Der Mann erlitt dennoch schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Schleißheimer Straße gesperrt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Münchener Verkehrspolizei ermittelt.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Ebenfalls am Dienstag überholte gegen 8.15 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer auf dem Radweg der Kapuzinerstraße stadtauswärts eine E-Bike-Fahrerin aus München und touchierte die 61-Jährige.

Die beiden Radfahrer berührten sich, die Frau kam zu Fall. "Der unbekannte Radfahrer hielt weder an noch kümmerte er sich um die am Boden liegende Verletzte", so die Polizei.

Der Mann flüchtete demnach stadtauswärts, die Frau kam leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum.

Die Polizei startete einen Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang gehen bitte an das Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-33-22).

Hinweise der Polizei: Achten Sie beim Rechtsabbiegen auf querende Fahrzeuge (Radfahrer, E-Scooter) und Fußgänger. Unabhängig davon, ob sie sich in der Querung von hinten oder von vorne nähern. Biegen Sie entsprechend langsam ab und nutzen Sie den Schulterblick, um sicherzugehen, dass sich niemand im Toten Winkel Ihres Fahrzeuges befindet. Für Fahrzeuge ab 3.5 Tonnen ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben. Achten Sie beim Linksabbiegen auf entgegenkommende Fahrzeuge sowie in beide Richtungen querende Fußgänger und Radfahrer.