Schwere Verletzungen an Wirbelsäule: Kletterer stürzt in Boulderhalle ab

Trotz Sicherung stürzt ein 49-Jähriger beim Abseilen ab - und wird schwer verletzt. Wie es dazu kommen konnte.

München

Ein Kletterer ist in einer Kletterhalle in Sendling abgestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr. Ein 49 Jahre alter Münchner kletterte eine Route und wurde dabei von einem 34 Jahre alten Münchner gesichert. Am Ende der Route in etwa 16 Metern Höhe sollte der 49-Jährige am Seil abgelassen werden.

Doch scheinbar griff das Sicherungsgerät nicht, das Seil lief ohne Widerstand hindurch: Der Kletterer stürzte aus 16 Metern Höhe ungebremst auf den dortigen Kiesboden. Er erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und an den Beinen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeibericht hatte der Sichernde noch versucht, das Seil festzuhalten. Dabei habe er sich leichte Verbrennungen an den Händen zugezogen. Gegen den 34-Jährigen werde nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt, was in solchen Fällen Standardvorgehen sei.

Die genaue Ursache für den Sturz ist noch unklar. Die Verkehrspolizei, die über einen Experten für Kletterunfälle verfügt, hat die Ermittlungen übernommen.