München-Karte: Hier pflücken Sie Erdbeeren frisch vom Feld

Erdbeeren haben gerade Saison. Und ein Ausflug aufs Feld macht darüber hinaus auch noch Spaß! Die AZ zeigt Ihnen, wo Sie pflücken können – inklusive Karte.

Frische Erdbeeren kann man in und um München an vielen Feldern selbst pflücken. (Archivbild)

München - Die Finger schon ein bisserl pappig von den vielen roten Früchten, der Magen gut gefüllt, ach, auf dem Erdbeerfeld ist es einfach ein Vergnügen. Man zahlt nach Pflückmenge und kann nebenbei sogar noch kostenlos naschen. In München und um die Stadt herum gibt es verschiedene Anbieter, bei denen man selbst zur Ernte schreiten kann.

Die AZ hat einige Adressen zusammengestellt. Noch ein Tipp: Wer viel pflückt, kann gereizte Haut bekommen. Also ein paar Küchenhandschuhe einpacken und noch länger Pflückfreude haben!

Hofreiter

An gleich mehreren Standorten gibt es hier verschiedene Früchte zu pflücken, nicht nur Erdbeeren. Zudem gibt es an vielen Standorten auch sogenannte Beerencafés. Um die Felder zu betreten, wird eine Pflückpauschale von vier Euro erhoben, die mit den gepflückten Früchten verrechnet wird.

Die in der Karte aufgeführten Standorte haben täglich von 8.30 - 19 Uhr geöffnet. Hofreiter-Standorte gibt es hier:

Feldmoching Erntefeld & BeerenCafé, Feldmochinger Straße, bei Hausnummer 436

Lochhausen, Lochhausener Straße / Ecke Purpurweidenweg

Pasing Erntefeld, Blumenauer Straße

Johanneskirchen Erntefeld, BeerenCafé & Maislabyrinth, Savitsstraße / Ecke Stegmühlstraße

Untermenzig, Weinschenkstraße

Beerengarten Rothschwaige

Gleich zehn verschiedene Erdbeersorten kann man hier pflücken. Wer mehr pflückt, bekommt einen günstigeren Kilopreis. Bis vier Kilogramm Pflückmenge kostet das Kilo 6,50 Euro, ab vier Kilogramm kostet das Kilo 5,20 Euro. Der Karlsfelder See ist zudem gleich um die Ecke.

Münchner Straße 15 in 85757 Karlsfeld, Montag bis Samstag von 7 bis 19 Uhr, Sonn- & Feiertage: 8 bis 18 Uhr; Infotelefon: Tel. 08131/98804

Eberle Gärten

Hier gibt es gerade die Frühsorte Dely. An zwei Standorten werden auch andere Früchte angebaut, Himbeeren und Johannisbeeren werden aber erst ab Ende Juni reif. 2,90 Euro zahlt man für das Pfund selbstgepflückte Erdbeeren. Bei guten Wetter 9-19 Uhr. Ernteauskunft: Tel. 202 18 18

Frohnloh bei Gauting, Unterbrunner Straße

Buchendorf bei Gauting, Gautinger Weg.

Storz

Die Firma kennt man von den Verkaufsständen in Erdbeerform, aber auch zum Selberpflücken gibt es mehrere Felder, die täglich von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet sind. Bei schlechtem Wetter können die Zeiten abweichen. Infos über das Erntetelefon Tel. 08191 / 921496

Martinsried, Würmtalstraße/Am Klopferspitz

Forstenried, Herterichstraße/Waterloostraße

Obersendling, Wolfratshauser Str./Ludwigshöhe

Erdbeeren Wolf

Spargel, Erdbeeren und Äpfel baut die Familie Wolf an. Auf ihren zwei Feldern in und bei München gibt es das Pfund Erdbeeren für 2,90 Euro. Von 8.30 bis 19 Uhr kann man sich hier auf den Feldern mit Erdbeeren eindecken. Aktuelle Infos gibt es auf der Webseite .

Neuaubing, Hörweg über die Aubinger Allee

Germering, Hörwegstraße

Obsthof Knab

Täglich von 9-19 Uhr kann an der Amperpettenbachstraße in Haimhausen geerntet werden. Wer nicht selbst pflücken will, kann sich am Verkaufsautomaten eindecken.

Lang

Naschen ist auf den Feldern von Erdbeeren Lang ausdrücklich erlaubt, was nicht im Magen, sondern im Körbchen landet, kostet 2,74 Euro das Pfund. Täglich von 9 bis 19 Uhr ist geöffnet. Das Feld ist in der Nähe der Forschungsbrauerei an der Unterhachinger Straße.

Schimpf

In Angelprechting bei Poing kann man täglich von 8 bis 19 Uhr pflücken. Infotelefon Tel. 0179 3268837.

Adlmeier Erdbeeren

In Gronsdorf/Haar kann man sich selbst Erdbeeren pflücken, wenn das Wetter schön ist. Tel. 08095-872283

Am Viktualienmarkt gibt's die Früchte sogar mit Rezept

Wer lieber durch die Stadt flaniert und die frischen Erdbeeren einfach nur genießen will, der geht auf den Viktualienmarkt. Dort kosten sie zwar ein bisserl mehr, dafür gibt's einen Ratsch und Rezepte von vielen Standleuten kostenlos dazu.

Susi Müller arbeitet beim Obsthof Bucher am Viktualienmarkt. Hier gibt es saisonale Früchte aus Markdorf am Bodensee, im Moment Erdbeeren, Rhabarber und Äpfel. Aber auch Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche, Zwetschgen gibt es dort im Sommer. Auch das Gemüse am Stand kommt zum Teil vom Bodensee.

Susi Müller hat jeden Tag frische Erdbeeren vom Bodensee im Angebot. © Daniel von Loeper

Durch die prominente Lage in der Abteilung I ist Müllers Kundschaft bunt gemischt. Vom eingefleischten Münchner bis zum Touristen kauft hier jeder ein. Die 500-Gramm-Schale Erdbeeren kostet etwa zwischen 5,90 und 6,90 Euro. Die älteren Beeren gibt's am Abend oft günstiger.

Natürlich weiß Susi Müller, wie man Erdbeeren am besten verarbeitet. "Dieses Rezept habe ich von Yotam Ottolenghi. Ich habe es schon oft für Gäste gemacht und alle waren begeistert!"

Gebackene Erdbeeren und Rhabarber mit Vanillecreme

Zutaten für acht bis zehn Portionen: 200 g Rhabarber (in ca. drei Zentimeter lange Stücke schneiden), 200 g Erdbeeren (längs halbieren), 90 g Zucker, 4 Eigelbe, 1 TL Speisestärke, 60 g Zucker, 2 TL Vanilleextrakt bzw. Mark von zwei Vanilleschoten, 600 g Sahne

Zubereitung:

• Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.

• Erdbeeren, Rhabarber und Zucker vermischen und in eine ofenfeste Form geben. Die Früchte sollen gerade so nebeneinander Platz haben. • Etwa 12 Minuten backen. Sie sollen weich sein, aber nicht zerfallen und der Zucker weitgehend aufgelöst sein. Vorsichtig durchrühren und Abkühlen lassen.

• Ofentemperatur auf 170 Grad reduzieren.

• In einer großen Schüssel die Eigelbe, Speisestärke, Zucker und Vanille glatt verquirlen.

• Die Sahne nach und nach unterrühren.

• Die Mischung in eine hohe ofenfeste Form geben und in einen großen Bräter stellen. Diesen ein cm hoch mit kochendem Wasser füllen. Die Vanillecreme im Wasserbad 25 Minuten im Ofen garen. Sie sollte gestockt und leicht gebräunt sein.

• Abkühlen lassen und in den Kühlschrank stellen. Wenn die Creme gut durchgekühlt ist, die Hälfte des Kompotts darauf verteilen und servieren. Die restlichen Früchte separat dazu reichen.

Ruth Frömmer