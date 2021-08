München: Jugendlicher in Isar abgetrieben - auch zweite Suche erfolglos

Am Freitagnachmittag waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Thalkirchner Brücke auf der Suche nach einem vermissten Jugendlichen (14). Am Abend wurde die Suche eingestellt, eine zweite Suche am Samstagmorgen blieb ebenfalls erfolglos.

München – Am Freitagabend kam es an der Thalkirchner Brücke zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Wie die Feuerwehr der AZ auf Nachfrage bestätigte, ging gegen 17 Uhr ein Notruf ein. Eine Gruppe von fünf bis sieben Jugendlichen war gegen 17 Uhr auf Höhe der Marienklause beim Fußballspielen. Als der Ball versehentlich in der Isar landete, sprangen drei der Teenager ins Wasser um den Ball zurückzuholen. Da die Strömung sehr stark war, retteten sich zwei der Kinder wieder zurück ans Ufer. Der Dritte, ein 14-Jähriger, geriet in eine Wasserwalze und wurde danach abgetrieben. Eine Passantin, die das Drama beobachtete, setzte einen Notruf ab. 14-Jähriger treibt in der Isar ab - Suche am Abend eingestellt 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst und zahlreiche Polizeibeamten positionierten sich an den Brücken vom Bereich der Marienklause flussabwärts bis zum Stauwehr Oberföhring und begaben sich auf die Suche nach dem vermissten 14-Jährigen. Die Feuerwehr war mit einem Boot und Tauchern auf der Isar unterwegs, auch zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Trotz der großangelegter Suchaktion fehlte von dem Jugendlichen weiterhin jede Spur. Um 19.10 Uhr wurde die Suche erfolglos eingestellt. Suche am Samstagmorgen blieb ebenfalls erfolglos Die Freunde mussten das Drama tatenlos mit ansehen. Die bereits informierten Eltern und anwesende Freunde wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut. "Es bestehe noch die Hoffnung, dass sich der Jugendliche selbst retten konnte und irgendwo außerhalb des Wassers wieder auftaucht", so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der AZ . Die Freunde des Vermissten wurden am Freitagabend von der Polizei befragt. Am Samstagmorgen suchte die Polizei den Bereich noch einmal mit einem Hubschrauber ab - auch diese Aktion blieb erfolglos. Wasserwacht spricht erneut Warnung für Isar aus Die Wasserwacht hat am Freitag eine erneute Warnung für die Isar ausgesprochen – nach dem vielen Regen der vergangenen Tage besteht Gefahr durch starke Strömungen, Wasserwalzen und Treibholz. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert Es wird deshalb dringend davor gewarnt, in der Isar schwimmen zu gehen oder Schlauchboot zu fahren - auch Kinder und Hunde sollten vom Uferbereich der Isar ferngehalten werden.