München in der Haushaltskrise: Hier erhöht die Stadt die Gebühren um 50 Prozent für die Bürger

Das Münchner Rathaus plant, die Gebühren für städtische Sportanlagen zu erhöhen. Die AZ erklärt, warum nun höhere Mitgliedsbeiträge für Zehntausende Münchner drohen und wer das kritisch sieht.

Ein Blick auf Münchens Neues Rathaus. Wer wird in der Haushaltskrise jetzt zur Kasse gebeten? Aktuell hat man wohl die Hobbysportler im Fokus.

Fast 400.000 Münchner treiben Sport in einem Verein, fast 700 Vereine gibt es in der Stadt. Viele von ihnen nutzen eine städtische Sportanlage. Der Stadt gehören 21 Bezirkssportanlagen, zehn Freisportanlagen, drei Schulsportfreianlagen, zwei Stadien (das Grünwalder und das an der Dantestraße), zwei Eis- und Funsportzentren, 35 Schulschwimmbäder sowie 385 Schulsporthallen.

1,3 Millionen will die Stadt einnehmen

Für all diese Sportanlagen will Sportreferent Florian Kraus (Grüne) nun mehr verlangen. Die Gebühren sollen ab dem nächsten Jahr um 50 Prozent steigen. So geht es aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Stadtrat nächsten Mittwoch entscheidet. Offiziell veröffentlicht ist die Vorlage noch nicht, sie liegt der AZ aber bereits vor.

Darin kann man nachlesen, dass Gebühren-Erhöhung eine Idee der PD-Berater war, die die Stadt engagiert hatte, um Sparvorschläge zu machen. Dauerhaft rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von rund 1,3 Millionen Euro.

Tobias Ruff von der ÖDP sieht diesen Vorschlag mehr als kritisch. Was ihn vor allem stört: In dieser Woche hat der Stadtrat auch entschieden, acht Stellen für die Olympia-Bewerbung zu schaffen. Fast 920.000 Euro Personalkosten im Jahr sind die Folge. Und für eine Bewerbungsgesellschaft, die die Münchner Olympia-Bewerbung vorantreiben soll, plant die Stadt noch mal, rund 1,7 Millionen Euro auszugeben.

Der ÖDPler Tobias Ruff kritisiert die geplante Gebühren-Erhöhung für die städtischen Sportanlagen scharf. © Daniel Loeper

"Die Stadt hat immer gesagt, Olympia hilft dem Sport", sagt Ruff. "Das Gegenteil ist der Fall." Aus seiner Sicht bezahlen nun die Hobbysportler die Olympia-Bewerbung. "Die Stadt entscheidet sich für den Profi-Sport. Ich gehe davon aus, dass nun in vielen Vereinen die Mitgliedsbeiträge steigen werden."

Thomas Zankl, der Geschäftsführer des FC Dreistern, der auf der Bezirkssportanlage in Trudering trainiert, wird die Preise für seine Mitglieder tatsächlich erhöhen: Von 180 auf 210 Euro im Jahr. Final abgestimmt sei das noch nicht.

Die Erhöhung liege aber, sagt Zankl, weniger an den steigenden Gebühren für die Anlage. "Wir zahlen auch danach noch einen Appel und ein Ei. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was Gewerbeeinheiten sonst in München kosten", meint er. In der Beschlussvorlage rechnet das Sportamt vor, dass ein Fußballverein auf einer Bezirkssportanlage mit rund 240 Mitgliedern heute etwa 3200 Euro zahlt. Nach der Erhöhung sind es fast 4800 Euro. Heruntergerechnet auf ein einzelnes Mitglied sind das fast 6,60 Euro im Jahr mehr.

Auch für die Bezirkssportanlage in Trudering an der Feldbergstraße wird die Stadt voraussichtlich die Gebühren erhöhen. © Christina Hertel

Stärker als diese Summen fällt laut Zankl für seinen Verein ins Gewicht, dass die Stadt vergangenes Jahr Stellen bei den Platzwarten gekürzt habe. "Wir reden in unserem Verein gerade darüber, ob wir Leute einstellen", sagt Zankl. Das seien viel größere Kosten. Schlimmer sei auch, dass die Stadt die Sanierung der Truderinger Bezirkssportanlage verschoben habe - auf unbestimmte Zeit.

"Eine Erhöhung war abzusehen"

Auch Katharina Seßler, die Vorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbands für München, die außerdem im städtischen Sportbeirat sitzt, schimpft nicht über die geplante Gebühren-Erhöhung: "Sie ist fair", meint sie. Schließlich seien die Gebühren seit 2004 nicht erhöht worden. "Es war abzusehen, dass irgendwann eine Erhöhung kommt." Zumal München in einer Haushaltskrise stecke und überall gespart werde. Aber auch sie rechnet damit, dass die Erhöhung irgendwann bei den Mitgliedern ankommt. Für Zehntausende Münchner heißt das: Ihr Hobby in dieser teuren Stadt wird noch ein bisserl teurer.