München im Touristenrausch: Bilder aus einer anderen Perspektive

Der Stadtspaziergänger in der Altstadt auf den Spuren der Touristen, die gerade zu Zehntausenden die Stadt bevölkern. Was treiben sie? Wohin treibt es sie? Was treibt sie an?

28. Juli 2025 - 11:19 Uhr | Sigi Müller