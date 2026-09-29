München im Marathon–Fieber

Über 40.000 erwartete Teilnehmende, mehr als 50 Cheering Zones und drei Tage Festivalstimmung: Vom 9. bis 11. Oktober wird München zur Marathon-Stadt. Beim MARATHON MÜNCHEN by Brooks trifft internationaler Spitzensport auf die Begeisterung Tausender Hobbyläufer. Und die ganze Stadt kann mitfeiern.

29. September 2026 - 16:36 Uhr

München macht sich bereit für eines . Mit über 40.000 erwarteten Teilnehmenden werden so viele Menschen an den Start gehen wie nie zuvor. - im vergangenen Jahr waren es 28.500. Schon im vergangenen Jahr feuerten rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke mit, das Runners Festival verzeichnete rund 80.000 Besuche. Und 2026 soll die Stimmung noch einmal eine neue Dimension erreichen.

42,195 Kilometer quer durch München

Am Sonntag, 11. Oktober, führt der Marathon auf 42,195 Kilometern durch einige der schönsten Ecken der Stadt. Vom Olympiapark geht es durch den Englischen Garten, vorbei am Chinesischen Turm und über das Siegestor mitten hinein in die Münchner Altstadt. Odeonsplatz, Marienplatz und Sendlinger Tor sind ebenso Teil der Strecke wie das moderne Werksviertel, bevor es zurück zum Ziel im Olympiapark geht.

Tausende Läuferinnen und Läufer machen München zur Marathon-Stadt. © Klaus Listl / München Marathon

Weitläufige Grünflächen, historische Kulissen und moderne Großstadtarchitektur wechseln sich ab. Der Streckenkurs ist abwechslungsreich und sportlich anspruchsvoll. Für die Läuferinnen und Läufer wird er zur Sightseeing-Tour, bei der es allerdings nicht nur ums Schauen geht.

München, kommt an die Strecke

Mehr als 50 Cheering Zones sorgen entlang des Kurses mit Bands, Trommlergruppen und Aktionen für Stimmung. Hier wird geklatscht, gejubelt und mitgefiebert. Motivationsschilder, ein Zuruf aus der Menge oder kräftiger Applaus: Gerade wenn die Beine schwer werden, kann die Unterstützung vom Straßenrand neue Energie geben.

Ob in der Innenstadt, im eigenen Viertel oder beim Zieleinlauf im Olympiapark: Es gibt viele Möglichkeiten, den Marathon hautnah zu erleben. Auch im Werksviertel wird gefeiert. Moderation, Cheerleder und DJ machen das Viertel zu einem weiteren Treffpunkt für Fans und Zuschauer.

Entlang der Strecke sorgen Fans für besondere Marathon-Momente. © Klaus Listl / München Marathon

Drei Tage Festival, Eintritt frei

Schon am Freitag, 9. Oktober, startet im Olympiapark. Bis Sonntag verwandelt sich der Hans-Jochen-Vogel-Platz in einen Treffpunkt für Sportfans, Familien und alle, die Lust auf Musik, Bewegung und Festivalstimmung haben. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

Auf der Charivari-Bühne stehen Live-Musik, DJ-Sets, Talkrunden mit Sportlerinnen und Sportlern sowie Mitmachaktionen auf dem Programm. Aussteller aus den Bereichen Sport, Gesundheit und Lifestyle laden zum Entdecken und Ausprobieren ein. Gastronomische Angebote sorgen für die passende Stärkung zwischendurch.

Am Sonntag wird das Festival zum Treffpunkt nach dem Zieleinlauf. Dann kommen die Finisher mit ihren Medaillen zurück, treffen Freunde und Familie und feiern ihre persönlichen Erfolge. Doch auch ohne Startnummer lohnt sich ein Besuch: zum Bummeln, Anfeuern oder einfach, um die besondere Atmosphäre des Marathon-Wochenendes zu genießen.

Der Marathon bringt Sportler und Fans in ganz München zusammen. © Klaus Listl / München Marathon

Spitzenläufer kämpfen um Bestzeiten und Titel

Auch sportlich ist München hochkarätig besetzt. Mit Nina Reuter (Frankfurt Athletics) und Katharina Saathoff (Braunschweiger LC) gehen im Marathon zwei Athletinnen aus dem deutschen Marathon-Team der EM 2026 an den Start. Im Sport Schuster Halbmarathon by Brooks trifft Laura Hottenrott (Düsseldorf Athletics) auf den amtierenden Deutschen Meister Tom Thurley (Munich Athletics) und Vizemeister Erik Hille (Düsseldorf Athletics). Auch sie waren bei der EM 2026 dabei. Dazu geht es über die 42,195 Kilometer um nationale Titel: Im Rahmen des werden die Bayerischen Marathon-Meisterschaften ausgetragen.

Kleine Laufhelden, große Hilfe

Das Sportwochenende beginnt am Freitag mit dem 1. Münchner Schullauf. Über 3.830 Schülerinnen und Schüler gehen gemeinsam mit ihren Klassen im Olympiapark an den Start. Am Samstag sind beim Kids Run die jüngsten Laufbegeisterten an der Reihe, angefeuert von Eltern, Geschwistern und Freunden.

Ebenfalls am Samstag lädt der Dallmayr Coffee Run über 4,2 Kilometer als Community Run zum gemeinsamen Laufen durch den Olympiapark ein. Hier zählen nicht Bestzeiten, sondern die Freude an der Bewegung und das Miteinander. Gleichzeitig ist der Lauf eine Spendenaktion: Sämtliche Einnahmen aus dem Dallmayr Coffee Run kommen der Münchner Tafel zugute.

München feiert den Laufsport mit einem Wochenende voller Highlights. © Klaus Listl / München Marathon

Tausende Geschichten, ein gemeinsames Ziel

Am Sonntag stehen der Marathon, der Sport Schuster Halbmarathon by Brooks, der 10 km Run und die Höffner Marathon Staffel im Mittelpunkt. Hinter jeder Startnummer steckt eine eigene Geschichte: die erste lange Distanz, eine persönliche Bestzeit oder das gemeinsame Ziel. Für die einen zählen Sekunden, für andere vor allem der Moment, in dem sie endlich die Ziellinie überqueren.

Möglich wird das Wochenende auch durch knapp 2.000 Volunteers. Sie helfen an den Verpflegungsstellen, entlang der Strecke und im Olympiapark. Zusammen mit den Fans tragen sie dazu bei, dass aus den vielen einzelnen Läufen ein Erlebnis für die ganze Stadt wird.

Ob beim Anfeuern an einer der Cheering Zones, beim Mitfeiern im Werksviertel oder beim : München hat an diesem Wochenende viele Plätze in der ersten Reihe. Wer den Läuferinnen und Läufern zujubelt, erlebt große sportliche Momente aus nächster Nähe und macht den Marathon zugleich für die Teilnehmenden unvergesslich.