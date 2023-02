München: Ikea plant Standort in der Stadt

In Zukunft müssen Münchner vielleicht nicht mehr nach Brunnthal oder Eching zu Ikea fahren: Der schwedische Möbelriese plant "neue Formate" in der Stadt.

In mehreren Städten hat Ikea bereits zentrale Standorte – wie hier am Wiener Westbahnhof. Kommt auch bald München dran?

München - In London oder Ravensburg gibt es sie schon: Filialen von Ikea in der Stadt. Und München? Könnte bald dran sein. Laut Ikea sollen in der Landeshauptstadt in Zukunft "neue Formate" entstehen. München sei dabei eine von 40 Metropolen weltweit, für die es entsprechende Pläne gebe.

Was genau darunter zu verstehen ist, lässt der Möbelgigant offen. Doch der Trend geht weg vom Gewerbegebiet, das hat Ikea-Chef Walter Kadnar bereits im Oktober klar gemacht, als er die Geschäftsführung in Deutschland übernommen hat: "Wir wollen dort sein, wo die Leute wohnen."

Standort der neuen Ikea-Filiale noch unklar

In Berlin gibt es beispielsweise bereits zwei Planungsstudios in Stadtteilen, in denen es zwar nur wenige Möbelstücke anzusehen gibt, dafür aber eine Einrichtungsberatung.

"Wir werden Ikea für noch mehr Menschen in der Münchner Region erreichbar machen", so eine Sprecherin auf AZ-Anfrage. Man werde für den Münchner Markt "individuelle Lösungen" entwickeln. Möglich sind verschiedene Arten von Ikea-Geschäften in "verschiedenen Lagen", also nicht nur im Gewerbegebiet. Wo genau der oder die City-Ikea-Filialen sein sollen, ist noch unklar.